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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Oto kurtarıcı üzerinde çay molası

İHA

Oto kurtarıcı üzerinde çay molası

Ordu’nun Kumru ilçesinde vatandaşlar, bir kıraathanenin önüne park eden oto kurtarıcının üzerinde kurulan masada çay molası verdi.
Kumru ilçesi Demircili Mahallesi’nde bulunan kıraathane işletmecisi Bulut Bayın isimli esnaf, işyerinin önünde park halinde bulunan çekicinin üzerine masa ve sandalye koyarak, müşteri bekledi. Bir süre sonra gelene müşterilere çekici üzerinde çay servisi yapan Bulut Bayın’ın hareketi görenlerin de dikkatini çekti. Çekici üzerinde çay içmenin farklı bir duygu olduğunu belirten müşteriler ise, insanların kendilerine tebessümler baktıklarını söyledi.
Çekicinin sahibi Fatih Önen ise, kaza yapan ve arızalı araçları sanayiye taşıdıklarını ancak kendi çekicisinin üzerinde masa ve sandalye ile çay içenleri görünce tebessüm ettiğini belirtti.

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