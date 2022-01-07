Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Radyoloji görüntülerinde Kovid-19 ve verem birbirine karışabilir Göğüs Hastalıkları Uzm. Dr. Huri Özkan Yılmaz: “Hastalıklar son dönemde birbirine karışmaya başlamıştır. Çekilen radyoloji görüntülerinde ‘Kovid mi, tüberküloz mu’ diye karışıklıklar olmaktadır. Dolayısıyla, hem hasta başvurusunun azalması hem de tanıdaki zorluklar nedeniyle son dönemde verem kayıtlı hasta sayısında azalma görülmektedir”

İHA

Radyoloji görüntülerinde Kovid-19 ve verem birbirine karışabilir Göğüs Hastalıkları Uzm. Dr. Huri Özkan Yılmaz: “Hastalıklar son dönemde birbirine karışmaya başlamıştır. Çekilen radyoloji görüntülerinde ‘Kovid mi, tüberküloz mu’ diye karışıklıklar olmaktadır. Dolayısıyla, hem hasta başvurusunun azalması hem de tanıdaki zorluklar nedeniyle son dönemde verem kayıtlı hasta sayısında azalma görülmektedir”

Halk arasında eskiden amansız hastalık olarak bilinen tüberküloz hastalığında (verem) Kovid19 salgını nedeniyle azalma görüldüğünü belirten Göğüs Hastalıkları Uzm. Dr. Huri Özkan Yılmaz, ‘‘Hastalıklar son dönemde birbirine karışmaya başlamıştır. Çekilen radyoloji görüntülerinde ‘Kovid mi, tüberküloz mu’ diye karışıklıklar olmaktadır. Dolayısıyla, hem hasta başvurusunun azalması hem de tanıdaki zorluklar nedeniyle son dönemde verem kayıtlı hasta sayısında azalma görülmektedir” dedi.
Tüberküloz veya halk arasında bilinen adıyla verem hastalığı, sinsice ilerleyen ve dünyada hala en çok ölüme sebep olan hastalıktan biri olarak biliniyor. Ülkemizde ‘ince hastalık’ adıyla da bilinen tüberküloz, solunum yoluyla kolayca bulaşabiliyor. Tüberküloz basili kişinin bağışıklığının en zayıf anını kolluyor ve hastalık ortaya çıkıyor. Medical ParkOrdu Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Huri Özkan Yılmaz, 28 Ocak Verem Savaş Haftası kapsamında tüberküloz hastalığı ve tedavi yöntemleri hakkında uyarılarda bulundu.

“Verem mikrobunu alan her kişide hastalık gelişmez”
Toplum içerisinde her insanın bir şekilde tüberküloz bakterisine maruz kalabildiğini ama herkesin hasta olmadığını dile getiren Uzm. Dr. Yılmaz, şu bilgileri paylaştı:
“Tüberküloz Mycobacterium tuberculosis ismi verilen ve solunum yoluyla bulaşan mikrobun neden olduğu bir enfeksiyon hastalığıdır. Tüberküloz hastasından hava yolu ile sağlam kişiye bulaşır. Tüberküloz hastalığı, hastanın öksürmesi, hapşırması, konuşması, şarkı söylemesi ya da gülmesi sırasında havaya karışan mikroplu damlacıkların, karşı taraftaki kişi tarafından solunması sonucunda bulaşmaktadır. Fakat enfeksiyonu alan her kişide hastalık gelişmez. Aslında toplum içerisinde her insan bir şekilde tüberküloz bakterisine maruz kalmaktadır ama herkes hasta olmamaktadır. Enfeksiyonun vücutta olması ve hasta olmak farklı durumlardır. Enfekte olmak tüberküloz mikrobunu solunum yoluyla almaktır. Hasta olmak isesolunum yoluyla alınan mikrobun vücutta hastalık yapmasıdır.“

“Yaşlılar ve çocuklar risk altında”
Tüberküloz (verem) hastalığının ortaya çıkması için kişinin vücut direncinin düşmesinin gerektiğini ifade eden Uzm. Dr. Yılmaz, ‘‘Eğer vücut direnci yeterliyse vücut o enfeksiyonu alsa da, kendi bağışıklık sistemiyle o mikrobu sınırlandırmaktadır. Virüs vücutta bulunsa da hastalığa neden olmaz. Fakat kişinin vücut direnci düşükse, virüs o zaman organlara saldırır ve hastalık ortaya çıkar. Yaşlılar ve çocuklar vücut dirençleri daha düşük olduğu için hastalığa daha açıktır. Uykusuzluk, beslenme bozukluğu, stres, içki ve sigara gibi etkenler de vücut direncini düşürmektedir. Bunların dışında operasyon geçirenler, böbrek, karaciğer, kalp hastaları ve diyabetliler, KOAH, astım gibi rahatsızlıkları olan, kortizon ve kanser ilaçları kullanan hastaların da virüse maruz kaldıklarında tüberküloza yakalanma riskleri daha yüksekteir“ diye konuştu.

“Uzun süren öksürük belirtiler arasındadır”
Tüberkülozun çok sinsi bir şekilde ilerleyebildiğini ve aylar boyunca belirtilerinin anlaşılmayabileceğinin altını çizen Uzm. Dr. Yılmaz, veremin belirtilerini şöyle anlattı:
“Halsizlik, yorgunluk, ufak, kuru, gıcık tarzında öksürükler olabilir. Bazen bu öksürükler alerji ya da astım öksürüğü gibi yorumlanabilir. Belirtiler hafif başlar ve yavaş yavaş ilerler. Dolayısıyla, aylar boyunca belirtiler fark edilemeyebilir. Eğer tüberküloz hastalığı akciğerde bir yara şeklinde ise kanlı balgamlar, direkt öksürükle ya da kan gelmesiyle de kendini gösterebilmektedir. En belirgin belirtiler ise geceleri ateş yükselmesi ve terleme, uzun süren öksürük, öksürüğe eşlik eden kanlı balgam, iştahsızlık, halsizlik, kilo kaybı, göğüs ağrısı ve ilerleyen nefes darlığıdır. Larinks tüberkülozu ses kısıklığı yapabilir. Diğer organları tutan tüberküloz hastalığında ilgili organa ait bulgular olabilir. İki üç haftadan uzun süren ve nonspesifik antibiyotik tedavisi almış olmasına rağmen klinik yanıt alınamayan öksürükte de tüberküloz hastalığından şüphelenmek gerekir.“

“Akciğer tomografisi tanı koymaya yardımcıdır”
Tüberkülozun teşhisinin kolay koyulamadığını, ilerlemesinin sinsi olduğu gibi tetkiklerde de çok önemli bir bulgu vermeyebildiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Yılmaz, "Tüberküloz olduğu düşünülen bir hastanın tetkikleri, akciğer grafisi ve akciğer tomografisi çekilmektedir. Özellikle akciğer grafisi ve tomografide yüksek ihtimalle tüberkülozu düşündüren bulgulara rastlanmaktadır fakat tüberkülozun yüzde 100 teşhisini koyduran tanı yöntemi, hasta kişileri balgamında tüberküloz mikrobunun saptanması yani bakteriyolojik tanı yöntemidir” şeklinde konuştu.

“Çocuklarda menenjitten ortaya çıkabilir”
Tüberküloz solunum yoluyla alındığı için en sık akciğerlerde hastalık yaptığını ama bunun dışında vücudun diğer bütün organlarında tüberkülozun hastalığa yol açabileceğine değinen Uzm. Dr. Yılmaz, ‘‘Böbrek, karaciğer, dalak, göz, beyin zarında yani bütün organlarda görülebilebilir. Çocuklarda ise tüberküloz özellikle menenjitler şeklinde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca mediasten adı verilen akciğer ve kalbin bulunduğu boşluk içerisindeki lenf bezlerini ya da bütün vücuttaki lenf bezlerini de tutabilmektedir. Boğaz bölgesine yerleşen Larenks tüberkülozu da hastalığın en sık bulaşan türlerindendir. Akciğer zarında sıvı toplaması, iltihap ya da yine akciğerde kavite de denilen yara şeklinde olabilmektedir“ ifadelerini kullandı.

“Tedavisi en az 6 ay sürebilir”
Tüberküloz tedavisinde tüberküloza spesifik antibiyotikler kullanıldığını belirten Uzm. Dr. Yılmaz, şu bilgileri paylaştı:
“Tüberküloz mikrobuna etki eden 4 çeşit antibiyotik bulunmaktadır ve bu ilaçlar uygun doz ve sürede kullanılmak zorundadır. Hastalar bu ilaçları illerdeki Verem Savaş Dairelerinden ücretsiz temin edebilirler. Tüberküloz tedavisi en az 6 ay sürmektedir, doktorun yönlendirmesi ile bu süre daha da uzayabilmektedir. Kullanılan ilaçların takibi çok önemlidir. Bazen ilaca dirençli tüberküloz enfeksiyonları ortaya çıkabilmektedir. Yanlış ya da eksik ilaçlarla ve yetersiz sürede tedavi gören kişi tam iyileşemez ve mikrop tekrar etkinleşir, böylelikle hastalık ilaçlara dirençli hale gelmektedir.”

“Güneş ışınları tüberküloz mikrobunu öldürür”
Tüberkülozun ve diğer akciğer hastalıklarının iyileşmesinde istirahatin önemli rolü olduğunun altını çizen Yılmaz, ‘‘Bunun yanı sıra doğru beslenme ve uyku düzeni ihmal edilmemelidir. Hastalar bol sıvı tüketmelidir. Sigaradan ve alkolden uzak durulması gerekmektedir. Aslında tedavide esas olan kişinin ilaçlarını her gün uygun dozda ve düzenli içmesidir. Temiz hava da çok önemlidir. Tüberküloz hastalarının evinin iyi havalandırılması gerekmektedir. Güneş ışınları da tüberküloz mikrobunu öldürmektedir. Havasız ve oksijeni az yerlerde bu mikrop daha çabuk çoğalmaktadır“ diyerek sözlerini sonlandırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ordu'da televizyon ve radyo vericileri yandı, yayınlar kesildi
YEREL HABERLER Ordu'da televizyon ve radyo vericileri yandı, ...
Ordu’da özel hastanede yangın paniği
YEREL HABERLER Ordu’da özel hastanede yangın paniği
Ordu’da televizyon vericilerinin bulunduğu alanda yangın Ulusal kanallar ve radyoya karasal yolla yayın yapan vericilerin bulunduğu alanda, vericilerin trafo kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü
YEREL HABERLER Ordu’da televizyon vericilerinin bulunduğu alanda ...
Oto kurtarıcı üzerinde çay molası
YEREL HABERLER Oto kurtarıcı üzerinde çay molası
Öğrenciler ‘can dostları’ ile keyifli vakit geçirdi
YEREL HABERLER Öğrenciler ‘can dostları’ ile keyifli vakit geçirdi
Başkan Akar gündemi değerlendirdi
YEREL HABERLER Başkan Akar gündemi değerlendirdi
Ordu’da kış mevsiminde yalancı bahar
YEREL HABERLER Ordu’da kış mevsiminde yalancı bahar
FETÖ/PDY sanığı: 'Emir yurt dışından geldi' ifadesi şakaydı
YEREL HABERLER FETÖ/PDY sanığı: 'Emir yurt dışından geldi' ifadesi ...
Ordu’da FETÖ soruşturmasında 24 sanık hakim karşısına çıktı 15’inin tutukluluk halinin devamına, 6’sının ise tahliyesine karar verildi
YEREL HABERLER Ordu’da FETÖ soruşturmasında 24 sanık hakim karşısına ...
Ordu’da muhtemel facia kıl payı atlatıldı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Ordu’da muhtemel facia kıl payı atlatıldı: 1 yaralı
Şehit eşinden Mehmetçik'e atkı sürprizi (2) - Yeniden
YEREL HABERLER Şehit eşinden Mehmetçik'e atkı sürprizi (2) - Yeniden
Fatsa’da 2021 yılında bin 489 kişi doğdu, bin 282 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Fatsa’da 2021 yılında bin 489 kişi doğdu, bin 282 ...
Şehit annesinden Mehmetçik'e atkı sürprizi
YEREL HABERLER Şehit annesinden Mehmetçik'e atkı sürprizi
Sivil şehit annesinden Mehmetçiğe atkı
YEREL HABERLER Sivil şehit annesinden Mehmetçiğe atkı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.