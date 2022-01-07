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İşaret diliyle fotoğraf çekmeyi öğreniyorlar Ordu’da işitme engellilere fotoğraf çekim kursu

İHA

İşaret diliyle fotoğraf çekmeyi öğreniyorlar Ordu’da işitme engellilere fotoğraf çekim kursu

Ordu’da farklı bakış açıları taşıyan işitme engelli bireylerden fotoğrafa ilgi duyanlar için ‘Fotoğraf Çekim Kursu’ açıldı. İşitme engellilere kursta işaret diliyle fotoğrafçılık eğitimi veriliyor.
Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları’nda (ORMEK), engelli vatandaşlara büyük önem veriliyor. Açılan kurslarla engelli vatandaşların sosyal çevreyle kaynaşmalarına, özgüvenlerinin gelişmesine ve toplumda kendilerine yer edinmelerine katkı sağlanması hedefleniyor.

Fotoğrafçılığın tüm detayları işaret diliyle anlatılıyor
Bu kapsamda, Ünye ORMEK bünyesinde fotoğraf sanatı ve fotoğrafçılığa ilgi duyan ve bu konuda kendini geliştirmek isteyen işitme engelli bireyler için ‘Fotoğraf Çekim Kursu’ açıldı. 120 saatlik kursta işitme engelli bireylere fotoğraf eğitmeni ve işaret dili öğretmeni ile fotoğrafçılıkta kullanılan makine ekipmanları ile bunların özellikleri, fotoğraf makinesi seçiminde dikkat edilecek hususlar, fotoğrafçılıkta kullanılan terimler ve iyi fotoğraf çekmek için yapılması gereken yöntemler teorik ve uygulamalı olarak anlatılıyor.

İşitme engelli kursiyerler: “Fotoğrafçılıkta usta olmak istiyoruz”
ORMEK bünyesinde açılan ‘Fotoğraf Çekim Kursu’na katılan ve kurs hocalarından işaret diliyle aldıkları eğitimle fotoğraf çekmeyi öğrenen işitme engelli Burak Engin, Zafer Şen ve Mevlüt Öztürk kurs dolayısıyla çok mutlu olduklarını belirttiler. Kursta hem fotoğraf eğitmeni hem de işaret dili öğretmenleri aracılığıyla fotoğrafçılığın tüm detaylarını öğrendiklerini anlatan kursiyerler, kursun hayatlarına olumlu etkileri olduğunu aktardılar. Kurs ile usta olmayı hedeflediklerine de değinen işitme engelli kursiyerler, kurs sonrası da fotoğrafçılığı meslek olarak yapmak istediklerini vurguladılar.

“Kursiyerler öğrenmeye çok yatkın”
İşitme engelli bireylerin fotoğrafçılık eğitimi almalarını sağlayan Fotoğraf Eğitmeni Ömer Faruk Şatıroğlu ve İşaret Dili Öğretmeni Nagihan Çamyar, kursun kendileri için hem öğretici hem de eğlenceli geçtiğini dile getirdiler. Kursiyerlerin öğrenmeye çok yatkın olduğunu ve verilen bilgileri hızlı kavradıklarını aktaran eğitmenler, kursiyerlerin aldıkları eğitimlerle istihdam edilmesini sağlamayı hedef edindiklerini sözlerine eklediler.

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