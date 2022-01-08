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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

122 ülkeye, 344 bin ton fındık ihraç edildi

DHA

122 ülkeye, 344 bin ton fındık ihraç edildi


Mustafa KIRLAK/ ORDU, (DHA)- TÜRKİYE'de geçen yıl 122 ülkeye 344 bin 370 ton iç fındık ihracatı gerçekleştirilirken, 2 milyar 260 milyon 105 bin 304 döviz geliri sağlandı. 2021-2022 ihracat sezonunun 1 Eylül-31 Aralık 2021 döneminde ise 158 bin 465 ton iç fındık ihracatı karşılığında 981 milyon 190 bin 866 dolar fındık gelir elde edildi.
Karadeniz Fındık İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Cem Şenocak, Türkiye´nin geçen yıl ihracat rekoru kırmasında İtalya´daki fındık rekoltesinin düşük olmasından kaynaklandığını açıkladı. Fındığın dünyada rekolte düşüşü yaşadığını belirten Şenocak, Türk fındık ihracatındaki rakamların bundan sonra düşmeyeceğini söyledi. Şenocak, "İhracatımız 2021 yılında tarihi bir rekor daha kırarak 2 milyar 260 milyon dolar ve 344 bin 370 ton iç fındık olarak gerçekleşti. Bunda üreticimizin, ihracatçımızın, sanayicimizin ve devletimizin birlikte çalışmalarının çok önemi var. Fındık, tarım ürünleri içerisinde çok önemli yeri olan, birinci sırada bir ürün. Bu destek hem ülkeye hem çiftçimize hem de bölgemize çok büyük katkılar sağlıyor. Bu rakamların oluşmasında özellikle İtalya´nın fındık rekoltesinin eksik olması önemlidir. İtalya´da bu yıl Türkiye´nin onda biri kadar fındık yok. Diğer dünya ülkelerinde de fındığın az olması bu seneki rakamların yükselmesindeki önemli bir kriterdir. Ben Türk fındık ihracatının bundan sonra çok düşmeyeceğine inanıyorum" diye konuştu.
`HEDEFLER 2,5-3 MİLYAR DOLAR ARALIĞINDA´
KFMİB Yönetim Kurulu Üyesi Şenocak, bu yıl fındık ihracatının 300 ile 350 bin ton aralığında seyredeceğini de belirtip, "Fındık ihracatının artmasında birçok kriter vardır. Bu kriterlerden en önemlisi fındık rekolteleridir. Rekolteler biraz iklim şartlarından, biraz da bakımla ilgili olduğu için öncelikle bizim beklentimiz fındıkta her yıl bir doğal afetin yaşanmamasıdır. Fındığın oluşumu normal seyrederse artık Türk fındık ihracatı yıllık 300 bin tonların altına düşmeyecek ve 350 bin tonları rahatlıkla yakalayabilecektir. Hedefler de 2,5-3 milyar dolar aralığındadır" dedi.
Fındık ihracatındaki rekor üretici cephesinde de memnuniyetle karşılandı. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, "Geçen yıl 344 bin ton iç fındık ihracatımız gerçekleşmiş. Bu hakikaten müthiş bir rakam. Ülkemize tarım ürünü açısından en fazla gelir getiren fındık ihracatımızın bu kadar yüksek olması biz üretici kesimlerini çok memnun ediyor. Bu rakamlara bakarsanız; fındık fiyatlarının önümüzdeki yıl için geçtiğimiz yıldan daha yüksek olmasını bekliyorum. 2019-2020 sezonunda Türkiye Cumhuriyeti tarihinin rekoru kırıldı ancak o dönem fındık fiyatları özellikle serbest piyasada çok düşük seyretti. Üreticilerimiz faydalanamadı bu nimetten. Dolayısıyla ihracatın yüksek olması bizi memnun eder ama üreticiye yansıdığı sürece" diye konuştu. DHA-Ekonomi Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2022-01-08 10:56:07

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