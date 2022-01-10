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Vali Sonel: “İzolasyon süresinin düşürülmesi olumlu gelişme” Ordu Valisi Tuncay Sonel: “Zira, insanlarımız artık daha rahat bir şekilde temaslı olduklarını söyleyebilecekler”

İHA

Vali Sonel: “İzolasyon süresinin düşürülmesi olumlu gelişme” Ordu Valisi Tuncay Sonel: “Zira, insanlarımız artık daha rahat bir şekilde temaslı olduklarını söyleyebilecekler”

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Sağlık Bakanlığınca izolasyon süresinin 14 günden 7 güne düşürülmesinin olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, “Zira, insanlarımız artık daha rahat bir şekilde temaslı olduklarını söyleyebilecekler” dedi.
Ordu’da her hafta Pazartesi günleri yapılan Kovid19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı Vali Tuncay Sonel’in başkanlığında gerçekleştirildi.
Valilik toplantı salonunda yapılan Covid19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısına, Perşembe Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Vekili Levent Yetgin, İlçe Kaymakamları, Stajyer Kaymakam Şule Demirtaş, ODÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Niyazi Taşçı, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğrt. Üyesi Atakan Savrun, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın katıldı.
Aşılama çalışmalarında Ordu’nun iyi bir durumda olduğunu belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, “Kovid19 salgınından korunmak için aşı çok önemli bir enstrüman. Ordu ili olarak, aşılama çalışmalarında çok iyi bir durumdayız. Aşılama oranlarımız yükseldikçe, bağışıklık anlamında da iyi bir orana sahibiz demektir. Aşılama çalışmalarımıza yoğunluğu artırarak devam ediyoruz. Hatırlatma dozu sırası gelen 244 Bin vatandaşlarımıza SMS mesajı göndererek, bilgilendirme ve hatırlatmada bulunduk. Ayrıca, 19 ilçemizdeki Toplum Sağlığı Merkezlerimize hatırlatma dozu sırası gelen vatandaşlarımızın isim listelerini gönderdik. Hatırlatma dozu sırası gelen vatandaşlarımızın mutlaka aşılarını yaptırmalarını istiyoruz” dedi.

“İzolasyon süresinin düşmesi olumlu gelişmedir”
İzolasyon sürelerinin 14 günden 7 güne düşürüldüğüne dikkat çeken Vali Tuncay Sonel, “Bilim Kurulumuzun tavsiyeleriyle Sağlık Bakanlığımızca izolasyon süreleri 14 günden 7 güne düşürüldü. Olumlu yönde etki yapacağını düşünüyorum. Zira, insanlarımız artık daha rahat bir şekilde temaslı olduklarını söyleyebilecekler. Gizlemeye gerek duymayacaklar. Bu da salgının yayılım hızının azalmasına katkı sağlayacaktır. Bireysel tedbirlerimizi ihmal etmemeliyiz. Hatırlatma dozu sırası gelen vatandaşlarımız, mutlak suretle aşılarını yaptırmalılar” diye konuştu.
Toplantıya katılan İlçe Kaymakamları ve kurum müdürleri Kovid19 pandemisi ile ilgili yürütülen çalışmalar ve yapılması gerekenler konusunda görüş, düşünce ve önerilerini dile getirdiler.

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