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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaçak kazı yapan 4 kişi suç aletleriyle birlikte yakalandı

İHA

Kaçak kazı yapan 4 kişi suç aletleriyle birlikte yakalandı

Ordu’nun İkizce ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.
İkizce İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede kaçak kazı yapıldığına dair aldığı bilgi sonucu inceleme başlattı. Yapılan çalışma sonucu ilçede patlayıcı maddeyle kaya patlatarak, kaçak kazı yaptığı öğrenilen F.S. (30), S.Ç (45), Y.S. (32) ve Z.Ç. (48) isimli şahıslar suç aletleriyle birlikte yakalandı.
Yapılan soruşturma kapsamında savcılığa sevk edilen şahsılar serbest bırakılırken, kullandıkları aletlere ise el konuldu.

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