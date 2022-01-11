Ordu’da aranması olan 45 şahıs yakalandı

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için zam talebi

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Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yaptıkları asayiş denetimlerini sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde 16 şahsa korona virüs tedbirleri, 1 şahsa açıktan alkol, 4 şahsa kumar oynamak suçundan idari işlem yapıldı. Yapılan denetimlerde ayrıca, değişik suçlardan aranması olan 45 şahıs yakalandı, bu şahıslardan 32’si tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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