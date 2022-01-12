Sokak köpeği 'Kara Tren' tramvayın eskortu



Mustafa KIRLAK/ ORDU, (DHA)ORDU´da sokak köpeği, sefer yapan nostaljik elektrikli tramvayı gün boyu takip ediyor. 'Kara Tren´ adı verilen köpek, zil sesiyle birlikte hareket eden tramvaya yürüyerek ve koşarak eşlik ediyor.

Altınordu ilçesinde sokak köpeği, Atatürk Bulvarı'nda Rıhtım ile Teleferik alt istasyonu arasında sefer yapan nostaljik elektrikli tramvayı takip ediyor. 'Kara Tren´ adı verilen ve zil sesiyle hareket eden tramvaya eşlik eden köpek, sokak köpeklerini yanaştırmadığı tramvayın yanında sabahlıyor. Vatman ekibi de maskotları haline gelen köpeği besleyip, bakımını yapıyor.

Vatman Mehmet Ali Yalçınkaya, sefer yapmaya başladıklarından itibaren köpeğin kendilerini takip ettiğini belirterek, "Belediyemiz, kentimizde nostaljik olarak turistlik amaçlı tramvay seferlerine başladı. Eylül ayında ilk olarak seferlerimize başladık. Seferlerimizi düzenlediğimiz sırada bir sokak köpeğinin sürekli olarak bizi takip ettiğini fark ettik. Her seferimizde son durağımıza kadar bize eşlik ediyordu. Ben de kendisiyle ilgilenmeye başladım. Onun bakımlarını yaptırdım. Arkadaş olduk. İsmini 'Kara Tren' koyduk. Bizim 2,5 kilometre yolumuz var. Bu yol boyunca benim önümde yürüyor, bazen sağıma veya bazen soluma geçiyor. Bir nevi bana eskortluk yapıyor. Duraklarda da bizimle birlikte dinleniyor" dedi.

Köpeğin tramvaya binmediğini; sadece önünde, arkasında veya yanında yürüdüğünü anlatan Yalçınkaya, "Akşam biz evimize gittikten sonra sabaha kadar tramvayın yanında bekliyor. Sabah geldiğimiz zaman yine burada oluyor. Zilimizle birlikte bizimle hareket ediyor. Giderken yanımıza sokak köpeklerini de dahil kimseyi yaklaştırmıyor. Ben durduğum zaman duruyor. Onu seviyoruz. O da bizi seviyor. Yolcularımız da bu duruma alıştı. Herkes seviyor. Biz de ona elimizden geldiği kadar bakmaya çalışıyoruz. Yemeğini alıyoruz. Bazen restoranlardaki arkadaşlardan yiyeceklerini temin etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2022-01-12 09:51:59



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