En çok fındık ihracatı yapan 20 firmanın 7’si Ordulu Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman: “7 firmanın 5’i Borsamız üyesidir. Üreticilerimizin emeği sonucunda ortaya çıkan bu ürüne katma değer kazandırıp da ihraç eden üyelerimizi takdir ve tebrik ediyorum”

Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman, 2021 yılında en fazla fındık ihracatı yapan ilk 20 firmanın 7’sinin Ordu firması olduğunu, bu firmanın 5’inin Ordu Ticaret Borsası üyesi olduğunu belirtti.

Türkiye’nin en önemli ihracat kalemlerinden biri olan fındıkta 2021 takvim yılında en fazla ihracat yapan ilk 20 firmanın arasına Ordu’dan 7 firma gerdiğini, bunun 5’inin borsa üyesi olduğunu belirten Kahraman, “Üreticilerimizin emeği sonucunda ortaya çıkan bu ürüne katma değer kazandırıp da ihraç eden üyelerimizi takdir ve tebrik ediyorum” dedi.



“Üretmek zorundayız, yoksa hepimiz kaybederiz”

Fındık sektörünü tüm paydaşlarıyla beraber bir bütün olarak gördüklerini, üretimden pazarlamaya kadar entegre bir sistem olarak değerlendirdiklerini belirten Kahraman, bu entegrasyonun hangi noktada bozulursa bozulsun kaybedenin fındık sektörü olacağına dikkat çekti.

Bu durumda üretmenin önemli hale geldiğini kaydeden Kahraman, şöyle konuştu:

“Büyüme ve kalkınmanın tek aracı vardır o da üretmektedir. Farazi mevzular zerinde zaman kaybetmeden çağın gereğine uygun üretim ilişkilerini geliştirmek durumundayız. Dünyanın gelişmiş ekonomilerine bakıldığında teknoloji üretenlerin ya da teknoloji yoğun, endüstriyel ve entegre üretim yapanların her zaman kazandığını ve refah seviyelerinin de yükseldiğini görmekteyiz. İcabında bir çip karşılığı bir kamyon buğday olabilmektedir. ‘Akıllı Tarım’ tekniklerinin, ÜRGE ve ARGE’ye dayalı sanayi ve pazar algısının hayata geçirilmesi artık zorunluluktur ve tüm bunları hep beraber, bir arada ve birbirimize destek olarak yapabiliriz.”

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