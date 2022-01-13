Ordu'da 3 ilçede eğitime kar engeli

Ordu'nun yüksek kesimli ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle Korgan, Mesudiye ve Akkuş ilçelerinde eğitime bugün (13 Ocak) bir gün ara verildiği belirtildi. Yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Akkuş, Korgan ve Mesudiye ilçelerimizde eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Engeli olan ve hamile kamu görevlileri de aynı gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

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