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Boşandığı karısını yanıcı madde dökerek yakan koca adliyede Ordu’da, 5 ay önce boşandığı karısını jel tutuşturucu ile yakarak ağır yaralanmasına neden olan eski koca adliyeye sevk edildi

İHA

Boşandığı karısını yanıcı madde dökerek yakan koca adliyede Ordu’da, 5 ay önce boşandığı karısını jel tutuşturucu ile yakarak ağır yaralanmasına neden olan eski koca adliyeye sevk edildi

Ordu'da, 5 ay önce boşandığı eski eşini yanıcı madde dökerek yakan şahıs, adliyeye sevk edildi. Vücudunda 2’nci derece yanıklar oluşan kadının ise Samsun’da tedavisi sürüyor.
Olay dün (12 Ocak), Fatsa ilçesine bağlı Dolunay Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuğunun annesi Elvan Sözkesen (38), 10 yıllık eşi Erkan Emiroğlu'dan (38) 'kendisine şiddet uyguladığı' gerekçesiyle 5 ay önce boşandı. İddiaya göre, boşandığı eşinin kendisini tehdit etmesi üzerine 3 gün önce adliyeye giderek şikayette bulunan kadın, dün sabah saatlerinde çocuklarını okula bıraktıktan sonra evine geldi. Bu sırada, evin kapısında bekleyen eski koca, Elvan Sözkesen’den su istedi, yanında getirdiği jel tutuşturucuyu kadının arkasından üzerine dökerek ateşe verdi.

Alevler içinde kalan kadın komşulara sığındı
Bir anda alevler içinde kalan genç kadın, çığlık atarak komşularından yardım istedi. Komşuları tarafından banyoya götürülerek suyla söndürülen genç kadın ölümden döndü. Olay, polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Ambulansla Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılan ve vücudunun neredeyse tamamında ikinci derece yanıklar olduğu tespit edilen Elvan Sözkesen, burada ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydı ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık merkezine sevk edildi.
Konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, olayı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden hızla uzaklaşan eski koca Erkan Emiroğlu’nu yakalamak için çalışma başlattı. Şahıs, emniyet güçlerinin yaptıkları çalışmalar sonucunda yakalanarak emniyete götürüldü.

Yeniden barışmak istediği iddiası
Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve eski karısı ile yeniden barışmak istediği için kendisini sürekli rahatsız ettiği iddia edilen Erkan Emiroğlu, alınan sağlık raporunun ardından Fatsa Adliyesi’ne sevk edildi. Basın mensuplarının sorusuna ise cevap vermeyen Emiroğlu’nun adliyedeki sorgusu sürüyor.
Elvan Sözkesen’in hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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