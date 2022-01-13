Ordu'nun 6 ilçesinde okullara 'kar' tatili

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Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU'da etkili olan kar nedeniyle Akkuş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Perşembe ve Mesudiye ilçelerinde eğitimöğretime 1 gün ara verildi.

Kenttin yüksek kesimli ilçelerinde etkili olan kar, eğitimin aksamasına neden oldu. Kar yağışının yoğun olduğu Akkuş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Perşembe ve Mesudiye ilçelerindeki kaymakamlıklarca alınan karar doğrultusunda eğitimöğretime 1 gün ara verildi.DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2022-01-13 21:40:07



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