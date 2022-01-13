Ordu'nun 8 ilçesinde eğitime kar engeli

Ordu Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle 6 ilçenin tamamında, 2 ilçenin ise bazı okullarında eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Ulubey, Gölköy, Gürgentepe, Akkuş, Mesudiye, Perşembe ilçelerinde bulunan okulların tamamında 14 Ocak tarihinde eğitime ara verildiği bildirildi. Açıklamada, "Çaybaşı ilçemizin Köklük, İlküvez, Taşkesiği, Kapılı, Göksu, AşıklıÇakıllı Mahalleri'nde bulunan okulların tamamında, Kabadüz ilçesinde ise Yokuşdibi İlk ve Ortaokulu’nun tamamının tatil edilmesine, Kabadüz Çok Programlı Anadolu Lisesi için ise Turnalık, Derinçay, Özlükent, Gümüşdere, Musakırık, Yokuşdibi, Yeşilyurt ve Yukarıkirazdere mahallelerinden taşıma yoluyla gelen öğrencilerimiz için, 14 Ocak 2022 Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

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