Ordu'da bentonit fabrikasının deposunda çıkan yangın korkuttu

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Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu), (DHA)ORDU'nun Ünye ilçesinde, bentonit fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı Güzelyalı Mahallesi'ndeki bentonit fabrikasında çıktı. Fabrikanın depo bölümünde, henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını gören işçiler, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Fabrikada çalışan yaklaşık 100 işçi tahliye edilirken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin 1,5 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında fabrikanın depo bölümünde hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Ünye Mustafa KIRLAK

2022-01-14 03:58:35



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