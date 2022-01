Ordu’da 2 ton kaçak ete el konuldu

Ordu’da yapılan denetimlerinde satışa hazır kaçak et bulundurduğu tespit edilen 8 iş yerine cezai işlem uygulanırken, 2 ton karkas ete ise el konuldu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi, Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 19 ilçede yapılan denetimler sonucunda Altınordu’da 2, Fatsa’ da 3 ve Perşembe, Kabadüz, Çaybaşı ilçelerinde birer olmak üzere toplam 8 kasapta yasal olmayan 2 ton karkas ete el konuldu. Yapılan denetimler sonucunda el konulan sağlıksız etler yediemine teslim edilirken 8 işletmeye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından cezai işlem uygulandı.

Yapılan denetimler sonucunda yasalara uygun veteriner sağlık raporu, kesim raporu, dezenfektan raporu ve diğer yasal raporları tam olduğu anlaşılan toplam 34 bin 108 kg karkas etin Ordu’ya girişine izin verildi. 19 ilçede et kesimi yaparak kasaplara dağıtan 27 işletmenin de 17 ton 791 kg karkas et kesimini Ordu Büyükşehir Belediyesinin Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçesinde bulunan mezbahalarında kurallara uygun olarak gerçekleştirdiği belirlendi.



Başkan Güler mesajı vermişti

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, geçtiğimiz günlerde yapılan Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda “Kaçak et konusunda kalemi kırdık. İlimize sağlıksız ve yasal olmayan et girişine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Aynı uygulamayı ilçe belediyelerinin de yapmasını istiyoruz. Bu hem sağlığımız için hem de ekonomik açıdan çok önemli” diye konuşmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.