Kumru’da minik öğrenciler için ’c vitamini’ etkinliği

Ordu’nun Kumru ilçesinde anaokulu öğrencilerine yönelik c vitamini etkinliği düzenlendi.

Kumru Şehit Zekeriya Çalışıcı Anaokulu öğrencilerine yönelik, meyveleri sevdirme, organik meyve suyu tüketimine özendirme ve sağlıklı yaşamın bilinçlendirilmesi için c vitamini etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte minik öğrenciler, öğretmenlerinin gözetiminde kendi portakallarını sıkarak, meyve sularını hazır hale getirdiler. C vitaminin önemi karşı bilinçlenen öğrenciler, etkinlik süresince aynı zamanda eğlenceli vakit geçirmiş oldu.

Etkinlikte öğrencilere, özellikle kış aylarında hastalıklara karşı korunmak için c vitamininin önemine ve doğal beslenmenin önemine dikkat çekilmiş oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.