Soydan: "Üreticiler artan fiyatlar karşısında tedirgin"

Ordu’da görev yapan ziraat odaları başkanları düzenledikleri toplantıda, gübre ve tarım ilacı fiyatlarındaki yükselişin üreticileri tedirgin ettiğini ve Karadeniz Bölgesi’nin en önemli geçim kaynağı olan fındık ürününün sürdürülebilirliğini riske attığına dikkat çekti.

Altınordu Ziraat Odası Başkanlığı binasında düzenlenen ve ilçelerdeki ziraat odası başkanlarının da katılım sağladığı toplantıda, yükselen fiyatlar karşısında üreticinin zor durumda kaldığı, bölgenin en önemli geçim kaynağı olan fındıkta yetersiz gübre ve ilaç kullanımı nedeniyle 2022 yılında verim, kalite ve rekolte kaybı olabileceği belirtildi.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, dünya fındık talebinin yüzde 87’sini tek başına Türkiye’nin karşıladığını, ülkeye ise 2 milyar doların üzerinde döviz girdisi sağladığını hatırlattı. Ordu’da, Türkiye’de fındık üretiminin 3’te birinin üretildiğini ifade eden Soydan, “Bu kadar değerli ürünü üretiyoruz ama bir türlü fiyatını biz belirleyemiyoruz. Hasattan sonra serbest piyasa fiyat istikrarsızlığı ve bir de girdi fiyatlarının çok yükselmesinden dolayı fındık ve diğer tarım ürünleri ile iştigal eden üreticileri zor günler beklemektedir. Özellikle devletin fındık piyasasında olmasından dolayı ziraat odalarımızın ve diğer kurumların fındıkta verim ve kaliteyi artırmaya yönelik projelerle birlikte üreticilerimiz bahçe bakımlarını, fındıkta hastalıklar ve zararlılarla mücadeleyi bilinçli bir şekilde yapmaktalar. İlimizde başta fındık olmak üzere diğer tarım ürünlerinde önemli düzeyde gübre ve ilaç kullanımı yapılmaktadır” dedi.



“Üreticilerimiz tedirgin durumdalar”

“Fındıkta bakım işleri düzenli olarak hasattan sonra Eylül ayından itibaren başlamaktadır. Üreticilerimizin tarlasında, bahçesinde olacak olduğu dönemde artan gübre, ilaç ve girdi fiyatları karşısında kışlık bakımlarını yeterli seviyede yapamamışlardır” diyen Soydan, “Yılbaşından sonra yapılan yeni zamlar ve girdi maliyetlerini daha da artıracak, gübre ve ilaç kullanımını daha da azaltacaktır. Üreticilerimiz bu aylardan sonra ki bakım konularında tedirgin bir durumdalar. Önemli bir tarımsal girdi olan gübrede aralık ayı itibari ile son bir yılda bölgemiz tarımında çoğunlukla kullanılan amonyum nitrat gübresi yüzde 371, DAP gübresi yüzde 294 ve 20.20.0 kompoze gübresi yüzde 261 oranında arttı. 2021 yılı üretim sezonunda fiyatı 2 bin TL ile 3 bin TL arasında olan gübre fiyatları şuan 8 bin TL ile 10 bin TL arasında oluşan fiyatlarla satılmaktadır. Bu fiyatlar karşısında üreticilerimiz nasıl gübre atacağız? Nasıl ilaç atacağız? Acaba gübre ve ilaç fiyatları düşecek mi? Diye belirsizlik içindeler. Bu durum karşısında hiç kimsenin sessiz kalması mümkün değildir” ifadelerine yer verdi.

Soydan, mazot ve döviz fiyatlarındaki yükselişlerin de üreticileri etkilediğini ifade ederek, verilen gübre desteğinin yetersiz kaldığını, üreticilere ödenen alan bazlı gelir desteklerinin de arttırılması gerektiğini ifade etti.

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