Sağlık ekipleri karlı havaya rağmen vatandaşların aşılarını evlerinde yapıyor

Ordu İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri karlı hava ve yol şartlarına aldırış etmeden kesintisiz görevlerine devam ediyor.
Mesudiye ilçesi Yavşan Mahallesi'nde 3. doz aşısını olmayan vatandaşların evlerine giderek hatırlatma dozlarını yapan sağlık ekipleri vatandaşların gönüllerinde taht kuruyor. Yapılan evde aşı uygulaması hakkında konuşan Dr. Sevim Şentürk, ”İlçemiz Yavşan Mahallesi'nde Covid19 aşısı hatırlatma dozunu yaptırmak isteyen 93 yaşındaki Ahmet Karakoç’un evine kurumumuz mobil aşı ekimiz ile birlikte zorlu hava ve yol şartlarına rağmen hizmet aracımızla gittik. Daha önceki aşı dozları yine tarafımızca evinde uygulanmış olan Ahmet Bey'e eşine ve komşularına hatırlatma dozlarını da yaptık. Covid19 pandemisiyle mücadelemiz devam etmekte. Aşının gücüne inanın sağlıkla kalın” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.