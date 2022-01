Güreşçiler Ordu'da mindere çıktı Vali Sonel sporculara: "Vali amcanız olarak her zaman yanınızdayız"

Ordu’da, 20212022 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Sporları Güreş Gençler A Erkek Grup müsabakaları başladı. Programda konuşan Ordu Valisi Tuncay Sonel, her zaman tüm sporcuların yanında olduklarını söyledi.

Ordu Gençlik ve Spor Müdürlüğü ev sahipliğinde, 20212022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Okul Sporları Gençler A Erkek Güreş Grup Müsabakaları, Ordu Atatürk Spor Salonu’nda başladı. 12 farklı ilden toplam 300 sporcunun katılım sağlayacağı maçlar, 3 gün boyunca devam edecek.

Müsabakaların açılış seremonisinde konuşan Ordu Valisi Tuncay Sonel, tüm sporculara her zaman destek olmaya hazır olduklarını belirterek, "Ata sporumuz olan güreşte ülke olarak gerçekten çok başarılıyız. Ben inanıyorum ki inşallah sizlerin içerisinde nice Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkacak inşallah. Sizler bizim geleceğimizsiniz, spor ile uğraşan gençlerimizin okul hayatları da başarılı oluyor. İnşallah bu memlekette gelecekte güzel işler yapacaksınız. Hem valiniz, hem de vali amcanız olarak her daim yanınızda olacağımızı bilmenizi isterim, şampiyonanın hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ise yaptığı konuşmada, "İnşallah 3 gün boyunca pehlivanlar diyarı Ordu’da güreşin en iyi olduğu illerimizi burada ağırlayacağız. İnşallah sporcularımız da tıpkı ecdatları gibi inşallah ilerleyen süreçte Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleri ile Avrupa, dünya ve olimpiyat oyunlarında söz söyletmeye devam edecekler” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından sporcular mindere çıkarak mücadeleyi başlattı.

