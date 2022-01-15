TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 1 - Hendekspor: 1

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TFF 3. Lig 1. Grup'un 18. haftasında Fatsa Belediyespor, sahasında Hendekspor ile 11 berabere kaldı.



Stat: Fatsa İlçe

Hakemler: Burak Yücedağ xx, Mehmet Öcal xx, Ahmet Ulu xx

Fatsa Belediyespor: Ömürcan xx, Ekrem xx, Enver xx, Emrah xx, Mustafa xx (Altay dk. 32 x), Ahmet xx (Ozancan dk. 84 ?), Oğuzhan xx (Mehmet Seçme dk. 60 x), Ömer xx, Hüseyin x (Ramazan dk. 60 x), Burak xx, Tahir xx (Burak dk. 84 ?)

Hendekspor: Bülent xx, Yavuzhan xx, Sabri xx, Yusuf xx, Burak xx, Emre Kılıç xx (Oğuzhan dk. 46 x), Berkay xx (Yavuz dk. 55 x), İbrahim Ethem xx, Kıvanç xx, Barış xx (İsmail dk. 65 x), Ahmet Hakan xx

Goller: Oğuzhan (dk. 3) (Fatsa Belediyespor), Berkay (dk. 33) (Hendekspor)

Kırmızı kartlar: Ömürcan (Fatsa Belediyespor), Kıvanç (Hendekspor)

Sarı Kartlar: Hüseyin, Ramazan (Fatsa Belediyespor), Oğuzhan, Yavuzhan, Ahmet Hakan (Hendekspor)

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