TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 1 - Hendekspor: 1

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 1 - Hendekspor: 1

İHA

TFF 3. Lig 1. Grup'un 18. haftasında Fatsa Belediyespor, sahasında Hendekspor ile 11 berabere kaldı.

TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 1 - Hendekspor: 1

TFF 3. Lig 1. Grup'un 18. haftasında Fatsa Belediyespor, sahasında Hendekspor ile 11 berabere kaldı.

Stat: Fatsa İlçe
Hakemler: Burak Yücedağ xx, Mehmet Öcal xx, Ahmet Ulu xx
Fatsa Belediyespor: Ömürcan xx, Ekrem xx, Enver xx, Emrah xx, Mustafa xx (Altay dk. 32 x), Ahmet xx (Ozancan dk. 84 ?), Oğuzhan xx (Mehmet Seçme dk. 60 x), Ömer xx, Hüseyin x (Ramazan dk. 60 x), Burak xx, Tahir xx (Burak dk. 84 ?)
Hendekspor: Bülent xx, Yavuzhan xx, Sabri xx, Yusuf xx, Burak xx, Emre Kılıç xx (Oğuzhan dk. 46 x), Berkay xx (Yavuz dk. 55 x), İbrahim Ethem xx, Kıvanç xx, Barış xx (İsmail dk. 65 x), Ahmet Hakan xx
Goller: Oğuzhan (dk. 3) (Fatsa Belediyespor), Berkay (dk. 33) (Hendekspor)
Kırmızı kartlar: Ömürcan (Fatsa Belediyespor), Kıvanç (Hendekspor)
Sarı Kartlar: Hüseyin, Ramazan (Fatsa Belediyespor), Oğuzhan, Yavuzhan, Ahmet Hakan (Hendekspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fatsa Belediyesi kırsalda ulaşımı aksatmıyor
YEREL HABERLER Fatsa Belediyesi kırsalda ulaşımı aksatmıyor
İngiltere'de yaşayan sağlıkçı, sağlık için Karadeniz’de kış ortasında denize girdi
YEREL HABERLER İngiltere'de yaşayan sağlıkçı, sağlık için ...
Ordu'da hemşire otel odasında ölü bulundu
YEREL HABERLER Ordu'da hemşire otel odasında ölü bulundu
Karadeniz'de 653 köy yolu kardan kapandı (6)
YEREL HABERLER Karadeniz'de 653 köy yolu kardan kapandı (6)
Ordu'nun 19 ilçesinde eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Ordu'nun 19 ilçesinde eğitime kar engeli
Ordu'da bir hemşire otel odasında ölü bulundu
YEREL HABERLER Ordu'da bir hemşire otel odasında ölü bulundu
Ordu’da kar güzelliği: Boztepe beyaz gelinliğini giydi Şehrin seyir terası Boztepe’ye kar yağışı sonrası insanlar akın etti
YEREL HABERLER Ordu’da kar güzelliği: Boztepe beyaz gelinliğini ...
Altınordu’da ekipler kar mücadelesini sürdürüyor
YEREL HABERLER Altınordu’da ekipler kar mücadelesini sürdürüyor
TFF 3. Lig: 52 Orduspor FK: 3 - Kuşadasıspor: 1
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: 52 Orduspor FK: 3 - Kuşadasıspor: 1
Küçüköksüz güven tazeledi
YEREL HABERLER Küçüköksüz güven tazeledi
Halı sahada kalp krizi geçiren satın alma müdürü kurtarılamadı
YEREL HABERLER Halı sahada kalp krizi geçiren satın alma müdürü ...
Ordu’da kalp ameliyatı için il dışına gitmeye gerek kalmayacak
YEREL HABERLER Ordu’da kalp ameliyatı için il dışına gitmeye gerek ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.