TFF 3. Lig: 52 Orduspor FK: 3 - Kuşadasıspor: 1

TFF 3. Lig 2. Grup 20. haftasında 52 Orduspor FK sahasında karşılaştığı Kuşadasıspor’u 31 mağlup etti.
Stat: Yeni Ordu
Hakemler: Aytaç Geçgel xx, Mustafa Güçer xx, Tahir Yalçın xx
52 Orduspor FK: Berat xx, Sinan xx, Emre xx, Sergen xx, Gökhan Erdöl xxx (Taner dk. 84 x), Özgen xx (Gökhan Berkay dk. 77 xx), Mikail xx (Muzaffer dk. 61 xx), Gökhan Özer xxx (Şükrü Kaan d. 61 xx), Talha xx, Batuhan xx, Güney xx (İzlem Anıl dk. 77 xx)
Kuşadasıspor: Necati x, Doğan x, Hayrullah x, Galip x, Yiğit İsmail x (Barış dk. 46 xx), Ali x, Murat x, Serkan x (Mehmet dk. 46 x), Hasan x, Özer Ozan x (Ferhat dk. 47 x), Mustafa x (Emre dk. 87 ?)
Goller: Gökhan Özer (dk. 8 ve 27), Gökhan Erdöl (dk. 33) (52 Orduspor FK) Barış (dk. 75) (Kuşadasıspor)
Sarı kartlar: Gökhan Özer, Şükrü Kaan (52 Orduspor FK), Hayrullah Çelik (Kuşadasıspor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.