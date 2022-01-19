Ordu'da 300 kg tütüne el konuldu

Adıyaman’dan Ordu’ya gelen 300 kg kıyılmış tütüne el konuldu.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin tütün ve tütün mamullerine yönelik yapılan risk analiz çalışmaları neticesinde Adıyaman’dan gelen bir araçta polis uygulama ve arama noktasında yapılan aramada 300 kg kıyılmış tütüne el konuldu. Konu ile ilgili yakalanan bir şüpheli hakkında 5607 sayılı Kanun'a muhalefet ve 4733 sayılı Kanun'a muhalefetten adli ve idari tahkikat yapıldı.



Risk Analiz çalışmaları nedir?

Risk analiz çalışmaları, var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalar biliniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.