Ordu’da donduran görüntü

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Ordu’nun Kumru ilçesinde dün gece hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi ile birlikte kayalıklar ve yollar buzla kaplandı.

Hava sıcaklıklarının gece saatlerinde sıfırın altına düştüğü Kumru ilçesinde hava şartları hayatı olumsuz etkiledi. Kumru ilçesi Balı Mahallesi’nde çoğunlukla yollarda buzlanma oldu, yol kenarlarında bulunan kayalıklar ise buz kütlesi ile kaplandı. Sibirya’yı andıran görüntüler insanların içini ürpertirken, özellikle sürücülerin acil durumlar dışında araçları kullanmamaları gerektiği belirtildi. Yoldan geçen bazı vatandaşlar ise buzla kaplanan kayalıkları fotoğrafladı.

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