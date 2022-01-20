Ordu'da vakaların yarısı 'Omicron' varyantı



Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın, kentte son günlerde vakaların arttığına işaret ederek "Test amaçlı çalışma yaptık. Pozitif vakaların yarısının Omicron varyantı olduğunu gözlemledik. Belki bu Delta varyantı gibi ilerleyen günlerde baskın varyant haline gelecektir" dedi.

Ordu Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın, kentte çalışma yaptıklarını ve pozitif vakaların yarısının Omicron varyantı olduğunu söyledi. Dr. Aydın, "Homojen bir toplumda vakaların artacağını özellikle salgında diğer yerlerde de öngörmek çok zor değil. Ordu'da da vaka sayıları ülke vakalarına paralel olarak artmış durumda. Ve Omicron'a bağlı olarak da vaka sayılarında bir artış söz konusu. Bununla alakalı ilimizde de bir araştırma yaptık ve Omicron varyantıyla karşılaştık. Test amaçlı bir çalışma yaptık. Çalışmada pozitif vakaların yarısının Omicron olduğunu gözlemledik. Belki bu Delta varyantı gibi ilerleyen günlerde baskın varyant haline gelecektir."

'KISITLAMA DÖNEMLERİNDEKİ VAKA SAYILARINA SAHİBİZ'

Kentte yapılan aşılamanın pandeminin hızını azalttığını ifade eden Dr. Aydın "Özellikle aşılanmayla birlikte pandeminin bir miktar hızının kırıldığının farkındayız. Özellikle geçtiğimiz yıl pek çok kısıtlama tedbirine rağmen okulların kapalı olması, iş yerlerinde kısıtlı sayıda işçi çalıştırılması ve sokağa çıkma kısıtlamalarını göz önünde bulundurursak, neredeyse aynı düzeyde vaka sayılarına sahibiz. Şu anda normal hayatımıza devam ederken, vakaların bu seviyelerde kalması bize bağışıklık çalışmalarının bir getirisidir. Unutmamamız gereken, aşı tek başına çözüm değil. En önemli korunma tedbiri alacağımız kişisel hijyen, sosyal mesafe ve maske kullanımı. Çünkü bu virüsün damlacık yoluyla bulaştığını biliyoruz. Bununla birlikte pekiştirirsek aşılamanın etkisini daha da kuvvetlendireceğiz. Bireysel tedbirlerimizle birlikte vaka sayılarını düşürmemiz mümkün olacaktır" dedi.

'YATILI VE YEMEKLİ EV ZİYARETLERNE ARA VERELİM'

Dr. Aydın, salgın devam ettiği sürece vatandaşların kendisini yüzde 100 güvende hissedemeyeceğini vurgulayarak "Virüs bazı mutasyonlar geçirmekte. Bununla birlikte daha bulaşıcı bir hal alabilmekte, belki daha da ölümcül bir hal alabilir. Bunu da göz önünde bulundurmak gerekir. Dolayısıyla bu salgın devam ettiği sürece, kendimizi yüzde 100 güvende hissedemeyiz. Yemekli, yatılı ev ziyaretlerinde veya aynı ofis içerisinde kapalı ortamlarda maske takmadan çalışıldığında virüsün bulaştığını görüyoruz. Vakaların ezici bir çoğunluğu bu şekilde bulaşıyor. Dolayısıyla diyoruz ki; pandemi devam ettiği sürece mümkünse yatılı ve yemekli ev ziyaretlerine bir süre ara verelim" diye konuştu.FOTOĞRAFDHA-Sağlık Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2022-01-20 11:01:28



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