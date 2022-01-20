Ünye’de 24 bin 860 öğrenci karne alacak

Ordu’nun Ünye ilçesinde bulunan 94 okulda eğitim gören 24 bin 860 öğrenci, yarıyıl tatilinin başlamasıyla karne heyecanı yaşayacak.

20212022 eğitimöğretim yılı yarıyıl tatili 21 Ocak Cuma günü başlıyor. Ünye genelinde bulunan 24 bin 860 öğrenci karne heyecanı yaşayacak. İlçe genelinde bulunan 94 okulda eğitim camiasında görev yapan öğretmenler ve öğrencilerin yarı yıl tatiline gireceğini söyleyen Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, ”Bu yıl 24 bin 860 öğrencimiz karne heyecanını yaşayarak bir dönemi tamamlamış olacaklar. Bizler bu anlamda bütün öğrencilerimize iyi tatiller diliyoruz. Öğrencilerimizin tatilde bol bol eğlenmelerini keyifli zaman geçirmelerini ve streslerini atmalarını tavsiye ediyoruz. Tabii bunları yaparken Covid19 tedbirlerini ihmal etmemeleri hem bizler için hem onlar için çok önemli. Öğrencilerimizin tatil boyunca kitap okumayı ihmal etmemelerini arzu ediyoruz. 7 Şubat 2022 Pazartesi günü öğrencilerimizi enerjilerini toplamış bir şekilde okullarımızda bekliyor olacağız” dedi.

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