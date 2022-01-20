KOSGEB’ ten işverene ve istihdama destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KOSGEB’ ten işverene ve istihdama destek

İHA

KOSGEB’ ten işverene ve istihdama destek

Ordu’nun Ünye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, KOSGEP destekli küçük işletmelere yönelik hızlı destek programı düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ve 75 bin yeni genci istihdama dahil edecek KOSGEB programı kapsamında, Ünye Ticaret Odası konferans salonunda düzenlenen programda, küçük işletmelere yönelik bilgilendirme ve sunum yapıldı. KOSGEB Proje Yönetimi Dairesi Başkanı Faruk Kahvecioğlu, KOSGEB Ordu İl Müdürü Sinan Şahin, Ünye Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Akar ve odaya bağlı üyelerin katıldığı küçük işletmelere yönelik hızlı destek programı işverenlere detaylı olarak anlatıldı.

“İşletmelere 100 bin liralık destek sağlanacak”
Korona virüs salgınından etkilenen işletmelere yönelik bir finans desteği çalışması olduğunu söyleyen KOSGEB Proje Yönetimi Dairesi Başkanı Faruk Kahvecioğlu, “Mikro ve küçük işletmelerin korona virüsten etkilenmelerinden dolayı kendilerine bir finans desteği sağlamak istedik. 2019 yılı hasılatı 75 bin lira olan mikro ve küçük işletmelerimiz mevcut istihdamların koruma ve ilan tarihinden sonra yeni bir istihdam yapması kaydıyla istihdam başına 100 bin liralık bir finansman desteği sağlanacak. Bu finansman faizsiz ve hiçbir masraf olmayan bir finansmandır ve 24 ay sonra 4’er ay 6’şar taksitli geri ödemelidir. Destek, 2021 yılı ortalama personel sayısının korunması şartı ve en az bir yeni personelin 12 ay boyunca istihdam edilmesi taahhüdü karşılığında verilecek. 1981 ve sonrası doğumlu, son 3 yılda 180 günden fazla çalışmamış üniversite veya mesleki ya da teknik lise mezunu personel destek kapsamında istihdam edilebilecek. Başvuru dönemi ilan tarihinden önceki ayda yani 2021 yılının Kasım ayında işletmede çalışmayan personel ‘yeni’ kabul edilecek. Daha önce yararlananlar, programının birinci ve ikinci etaplarından yararlananlar, yeni başvuru dönemi şartlarını karşılamak kaydıyla bu dönemde de programa başvuru yapabilecek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ordu’da bu yıl 7 ilçe, 43 mahallede 2-B kadastro çalışmaları yapılacak
YEREL HABERLER Ordu’da bu yıl 7 ilçe, 43 mahallede 2-B kadastro ...
Ünye’de 24 bin 860 öğrenci karne alacak
YEREL HABERLER Ünye’de 24 bin 860 öğrenci karne alacak
Temizlik işçisi yolda bulduğu parayı sahibine teslim etti Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, temizlik işçisini altın ile ödüllendirdi
YEREL HABERLER Temizlik işçisi yolda bulduğu parayı sahibine teslim ...
Sağlık personellerine işitme tarama eğitimi
YEREL HABERLER Sağlık personellerine işitme tarama eğitimi
Güçlü bir bağışıklık ile kış hastalıklarından kurtulmak mümkün Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Anıl Öztürk: “Bağışıklığımız ne kadar güçlü olursa hastalıklara neden olan dış etkenlere karşı savunma kabiliyetimiz de o denli güçlenir. C vitamininden zengin portakal, mandalina, kivi, limon, ananas, kırmızı kapya biber, maydonoz, brokoli, ıspanak gibi besinlere beslenmemizde yer vermeliyiz”
YEREL HABERLER Güçlü bir bağışıklık ile kış hastalıklarından ...
Ordu'da vakaların yarısı 'Omicron' varyantı
YEREL HABERLER Ordu'da vakaların yarısı 'Omicron' varyantı
Ordu’da donduran görüntü
YEREL HABERLER Ordu’da donduran görüntü
Ordu’da eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Ordu’da eğitime kar engeli
Sarıkahraman: “Fındıkta şimdilik zirai don tehlikesi söz konusu değildir”
YEREL HABERLER Sarıkahraman: “Fındıkta şimdilik zirai don tehlikesi ...
Ordu kick boks turnuvasına hazır
YEREL HABERLER Ordu kick boks turnuvasına hazır
Ordu'da kaçak tütün mamulü operasyonu
YEREL HABERLER Ordu'da kaçak tütün mamulü operasyonu
Ordu'da 300 kg tütüne el konuldu
YEREL HABERLER Ordu'da 300 kg tütüne el konuldu
Vali Sonel: “2021 yılında 12 bin kadın KADES uygulaması hakkında bilgilendirildi” Ordu’da kadınlar, KADES uygulaması hakkında bilgilendiriliyor
YEREL HABERLER Vali Sonel: “2021 yılında 12 bin kadın KADES ...
Soydan: “Bölgedeki kar yağışı fındık açısından oldukça faydalı” Ordu’da etkili olan kar yağışının fındık mahsulü açısından faydalı olduğu ancak ilerleyen günler için zirai don tehlikesinin bulunduğu belirtildi
YEREL HABERLER Soydan: “Bölgedeki kar yağışı fındık açısından ...
Olumsuz hava balıkçıları vurdu, fiyatlar yükseldi Karadeniz açıklarında etkili olan hava muhalefeti, balıkçıları olumsuz etkiledi, balık fiyatlarında artış yaşandı En ucuz balık istavrit, kalkan balığının kilosu 400 lira
YEREL HABERLER Olumsuz hava balıkçıları vurdu, fiyatlar ...
Ordu’da 2,5 ton balığa el konuldu
YEREL HABERLER Ordu’da 2,5 ton balığa el konuldu
Ordulu kadınlarda kooperatifleşiyor
YEREL HABERLER Ordulu kadınlarda kooperatifleşiyor
Kış aylarında çocuklarda bronşite dikkat
YEREL HABERLER Kış aylarında çocuklarda bronşite dikkat
Ordu'nun 19 ilçesinde eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Ordu'nun 19 ilçesinde eğitime kar engeli
Ordu’da şelale buz tuttu Hava sıcaklıklarının ekşi 10 derecenin altına düştüğü Korgan ilcesindeki Göltepe Yaylası'nda bulunan Çiseli Şelalesi kısmen buz tuttu
YEREL HABERLER Ordu’da şelale buz tuttu Hava sıcaklıklarının ekşi 10 ...
Şehir aileleri ve gaziler: “Valimiz evladımız gibi her zaman yanımızda”
YEREL HABERLER Şehir aileleri ve gaziler: “Valimiz evladımız gibi ...
Altınordu’nun tarihi mahallesi estetik görünüme kavuştu
YEREL HABERLER Altınordu’nun tarihi mahallesi estetik görünüme ...
Ordu'da arıcılara verimin artırılması için eğitim Türkiye'de en fazla bal üretiminin yapıldığı Ordu’da arıcılar için eğitim düzenlendi
YEREL HABERLER Ordu'da arıcılara verimin artırılması için ...
'Dezenfektan kullanımı el egzamasını artırdı'
YEREL HABERLER 'Dezenfektan kullanımı el egzamasını artırdı'

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.