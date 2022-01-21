Elektrik arıza ekiplerinin ‘kar’ mücadelesi

Ordu’nun Kumru ilçesinde elektrik dağıtım şirketine bağlı arıza ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde meydana gelen arızalara müdahale ediyor.

Ordu’da günlerdir etkili olan ve yüksek kesimli bölgeler ile yaylalarda şiddetini devam ettiren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı ve fırtına nedeniyle yüksek kesimli bölgelerde meydana gelen elektrik arızaları için ise ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk ediliyor. Kumru ilçesindeki YEDAŞ ekipleri, kimi zaman yoğun kar nedeniyle arızalara ulaşmakta güçlük çekerken, araçlara takılan zincir yardımıyla yollarına devam ediyor. Ekipler, ulaştıkları arıza bölgesinde sorunu çözerek, yeniden enerji dağıtımını yapıyor.

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