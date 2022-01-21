Fatsa’da öğrencilerin karne heyecanı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 20212022 eğitimöğretim sezonu ilk döneminin bitmesiyle 22 bin 790 öğrenci karne sevinci yaşadı.

İlçedeki her okulda pandemi kuralları çerçevesinde karne törenleri düzenlendi. Eğitimöğretim yılının 1. döneminin sona ermesiyle birlikte 22 bin 790 öğrenci karne aldı.

Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, “Çocuklarımız bugün karne heyecanı yaşıyorlar. Bu yarıyılda öğrencilerimizin düzenli olarak okula gelmesini sağlayan velilerimize, öğrencilerimizin temiz ve sıcak ortamda eğitimöğretim görmelerini sağlayan tüm çalışanlarımıza, öğrencilerimizi gecegündüz demeden iyi insan, iyi vatandaş, başarılı birey olarak yetiştirmeye çalışan tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimizin rahat bir ortamda eğitimlerini sürdürmelerini sağlayan yöneticilerimize ve tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Öğrencilerimize tatilde bol kitap okumasını tavsiye ediyorum” diye konuştu.

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