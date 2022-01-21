Bulduğu 22 bin lirayı sahibine ulaştıran temizlik işçisi: Görevimi yaptım



Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu), (DHA)ORDU'da temizlik işçisi Şakir Hatipoğlu (42), yerleri süpürürken poşette bulduğu 22 bin 200 lirayı sahibi Adnan B.´ye ulaştırdı. Belediye tarafından altınla ödüllendirilen Şakir Hatipoğlu, "Görevimi yaptım. Kim olsa aynı şeyi yapar" dedi.

Ünye ilçesi Kaledere Mahallesi Belediye Caddesi'nde Adnan B., içinde bankadan çektiği 22 bin 200 lira bulunan poşeti kaldırımda düşürdü. Ünye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü´nde çalışan temizlik görevlisi Şakir Hatipoğlu, bir süre sonra poşeti fark etti. Önce çöp sanan Hatipoğlu, ardından poşeti kontrol ettiğinde parayı fark etti. Hatipoğlu, parayı alıp Ünye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü´ne götürdü.

Bir süre sonra parayı düşürdüğünü fark eden Adnan B. yardım istemek için Zabıta Müdürlüğü'ne gitti. Adnan B., parasının bulunduğunu öğrendi. Yapılan inceleme ve tespitler sonunda para, sahibine teslim edildi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, duyarlı tavrından dolayı Şakir Hatipoğlu'nu altınla ödüllendirdi. Tavlı, "Temizlik İşleri Müdürlüğü personelimiz Şakir Hatipoğlu bizleri gururlandırdı. Davranışıyla kamu görevlisi olmanın gerekliliklerini de yerine getirdi. Ünye Belediyemizdeki tüm personel arkadaşlarımızın da aynı hassasiyetle görevlerini yerine getirdiğinin altını çizmek istiyorum. Şakir Hatipoğlu kardeşimiz bu davranışıyla onlara ayrıca örnek oldu. Bu örnek davranışından dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum" diyerek işçiyi ve müdürünü tebrik etti.

'DAHA ÖNCE BAŞIMA BÖYLE BİR ŞEY GELMEMİŞTİ'

Şakir Hatipoğlu, süpürgeyle aldığı poşetin ağır gelmesiyle içine baktığını ve paraları gördüğünü anlatarak, "Ünye Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışmaktayım. Her zamanki gibi sabah görevime başladım. Kendi bölgem olan Belediye Caddesi'ni süpürürken yerde siyah bir poşet olduğunu gördüm. Poşeti süpürgemle aldım. Biraz ağır geldi. İçinde önemli bir evrak olduğunu düşünerek baktım ve para olduğunu gördüm. Hemen belediyemizin Zabıta Müdürlüğü'ne giderek parayı teslim ettim. Ben görevimi yaptım. Kim olsa aynı şeyi yapar. Daha önce başıma böyle bir şey gelmemişti. Bu durumu gören arkadaşlarım beni arayarak tebrik etti. Güzel duygular içinde, sevinçliyim. Ünye Belediye Başkanımız da bizi makamında ağırlayarak tebrik etti. Güzel bir anı oldu. Kendim adına gurur verici bir durum oldu" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Ordu / Ünye Turgut DAĞDEVİREN

2022-01-21 13:08:19



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