Eşi tarafından tabancayla başından vurulan Aysel yaşamını yitirdi

Mustafa KIRLAK/AYBASTI (Ordu), (DHA)ORDU´nun Aybastı ilçesinde Metin Yılmaz (53), tartıştığı eşi Aysel Yılmaz´ı (36) tabancayla başından vurarak öldürdü.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Esenli Mahallesi Lise Caddesi´nde meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen Metin Yılmaz ile eşi Aysel Yılmaz arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Metin Yılmaz, tabancayla eşi Aysel Yılmaz´ı başından vurdu, ardından da sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aysel Yılmaz, kaldırıldığı Aybastı Devlet Hastanesi´nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Cezaevinden yeni çıktığı belirtilen Metin Yılmaz, polis tarafından gözaltına alınıp, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Aybastı Mustafa KIRLAK
2022-01-22 07:44:09
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