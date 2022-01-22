Soluk borusuna fındık kaçan 2,5 yaşındaki Mehmet kurtarılamadı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Turgut DAĞDEVİREN/ ORDU, (DHA)ORDU´nun Ünye ilçesinde, soluk borusuna kaçan fındık nedeniyle nefessiz kalan Mehmet Yuşa Karaca (2,5), tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam ilçeye bağlı Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle misafirliğe gittiği büyük annesinin evinde oyun oynarken aniden fenalaşan Mehmet Yuşa Karaca, yere yığıldı. Aile fertleri, nefessiz kaldığını fark ettiği çocuğu Ünye Devlet Hastanesi´ne götürdü. Burada ilk müdahalede bulunulan Karaca, daha sonra Samsun Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan ve soluk borusuna fındık kaçtığı anlaşılan Mehmet Yuşa, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesine teslim edilen küçük çocuğun cenazesi, yarın Ünye´de toprağa verilecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Ünye Turgut DAĞDEVİREN

2022-01-22 17:48:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.