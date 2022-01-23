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Soluk borusuna fındık kaçması sonucu ölen minik Yuşa toprağa verildi Tüp bebek tedavisi sonucu dünyaya gelen 2 yaşındaki Yuşa, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

İHA

Soluk borusuna fındık kaçması sonucu ölen minik Yuşa toprağa verildi Tüp bebek tedavisi sonucu dünyaya gelen 2 yaşındaki Yuşa, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde oyun oynadığı sırada soluk borusuna fındık kaçan 2 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı.
Ünye’nin Yeşilkent Mahallesi'nde ailesi ile birlikte anneannesi ve dedesini ziyarete gittiği sırada kuzenleriyle beraber oyun oynarken fındık yediği öğrenilen 2 yaşındaki Mehmet Yuşa Karaca'nın boğazına fındık kaçtı. Bu sırada komşuda olduğu öğrenilen anne Ayşenur ve Özcan Karaca, eve gelerek minik çocuğun boğazına takılan fındığı almaya çalıştı. Minik Mehmet Yuşa Karaca, ailesi tarafından Ünye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Minik Mehmet Yuşa, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

"Tüp bebekle dünyaya gelmişti"
Olay günü yaşananları anlatan minik Mehmet Yuşa'nın dedesi Recai Karaca, “O gün anneannesine gitmişler. Çocuklarla oynarken orada fındık varmış. Çocuk fındığı ağzına atıyor. O sırada ayağı kayıp düşünce fındık nefes borusuna kaçıyor. Çocuğu o sırada panik halinde Ünye Devlet Hastanesine kaldırıyorlar. Orada yapılan kontrollerin ardından çocuğu Samsun'a sevk ettiler. Oraya gittiklerinde oradaki doktorlardan anne ve babasına 'her şeye hazırlıklı olmaları gerektiği' söylenmiş. O sırada boğazında bir şey olup olmadığını görmek için ameliyat etmeyi düşünüyorlar. Tabii bunları ben çocuklarımla telefonla görüştüm. Yarım saat sonra da vefat haberi geldi” dedi.
Dede Karaca, Mehmet Yuşa'nın tüp bebekle dünyaya geldiğini söyledi.

“Bu çocuklarımdan tek torunumdu”
2016 yılında evlendirdiği çocuklarından dünyaya gelen tek torunu olduğunu söyleyen dede Recai Karaca, “Çocuklarım 2016 yılının onuncu ayında evlendiler. Torunum 2019 yılında doğmuştu. Çocuklarım evlendikten 3 sene sonra bu torunum dünyaya geldi. Bu çocuklarımdan tek torunum olduğu için vefatı bizi çok üzdü. Ne yapalım Allah'tan gelen bir şey” diye konuştu.
Minik Mehmet Yuşa’nın naaşı cenaze namazı için Atatürk Mahallesi'ndeki evinin önünden Büyük Cami'ye götürüldüğü sırada baba Özcan Karaca güçlükle ayakta dururken, yakınları teselli etmeye çalıştı. Ünye Müftüsü Hüseyin Okuş’un kıldırdığı cenaze namazında babayı yakınları ayakta tutmaya çalıştı. Minik çocuk, Döşeme Dibi Mahallesi'nde bulunan aile kabristanlığına defnedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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