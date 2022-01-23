TFF 3. Lig: Orduspor 1967 A.Ş.: 1 - Karbel Karaköprü Belediye Spor: 0

TFF 3. Lig 3. Grup’ta Orduspor 1967 A.Ş., sahasında karşılaştığı Karbel Karaköprü Belediye Spor’u 10 mağlup etti.
Stat: Yeni Ordu
Hakemler: Gürkan Tanoğlu xx, Yavuz Erdoğan xx, Volkan Boz xx
Orduspor 1967 A.Ş.: Ali Alper xx, Ahmet Batuhan xx, Serhat xx, Seçim Can xx (Oğuz dk. 46 xx), Adem xx, Mustafa xx, Mehmet Mert xx (Hakan dk. 89 ?), Eray xx (Bilal dk. 47 x), Metin xx (Ufuk dk. 84 ?), Cevatcan xx (Ferdi dk. 77 x), Kadir xx
Karbel Karaköprü Belediye Spor: Erşen x, İsa x (Emre dk. 54 x), Halil x, Batuhan x, Barış x, Emirhan x, Emre x, Anıl x Abdurrahman x, Ahmet Mumin x Burak x (Fikret dk. 23 x)
Gol: Serhat (dk. 16) (Orduspor 1967 A.Ş.)
Sarı kartlar: Cevatcan, Metin, Serhat, Ahmet Batuhan, Ufuk (Orduspor 1967 A.Ş.) Abdurrahman, İsa Ahmet Mumin, Kubilay Eren (Karbel Karaköprü Belediye Spor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.