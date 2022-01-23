Ordu'da karlı kaplı yolda drift yapan sürücüye ceza

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu'da karlı kaplı yolda drift yapan sürücüye ceza

DHA

Ordu'da karlı kaplı yolda drift yapan sürücüye ceza


Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)- ORDU´nun Çatalpınar ilçesinde bir sürücü karlı yolda drift yaptı, kayda alınan görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Tepki çeken görüntülerin ardından tespit edilen sürücüye 11 bin 375 TL para cezası kesildi, otomobil ise trafikten men edildi.
Çatalpınar ilçe girişinde karla kaplanan yolda bir sürücü dirift yaptı. Karlı yolda otomobiliyle kendi etrafında dönen sürücünün o anları ise arkadaşı tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Yolcu koltuğunda oturan henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi ise drift esnasında camdan çıktı. Yürekleri ağızlara getiren görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede tepki çeken görüntülerin ardından Çatalpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekiplerin tespit ettiği sürücü 11 bin 375 TL idari para cezası uygulandı, otomobili ise trafikten men edildi. 
VALİDEN AÇIKLAMA
Ordu Valisi Tuncay Sonel de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sürücüye ceza yazıldığını duyurdu. Sonel paylaşımında, "Drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan araç görüntüsüyle ilgili jandarmamızca araç trafikten men edilmiş, şahsa drift yapmaktan 9 bin 125 lira, abartı egzoz takılı olduğundan bin 823 lira, aracın yayları kesik olduğundan 42 lira olmak üzere toplamda 11 bin 375 lira para cezası uygulanmıştır" ifadelerine yer verdi. DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Çatalpınar Mustafa KIRLAK
2022-01-23 20:51:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ordu'da karlı kaplı yolda drift yapan sürücüye ceza
YEREL HABERLER Ordu'da karlı kaplı yolda drift yapan sürücüye ceza
Acemi driftçiye 11 bin 375 TL ceza Ordu’da, karlı yolda drift yapan sürücüye 11 bin 375 TL para cezası uygulandı, araç trafikten men edildi
YEREL HABERLER Acemi driftçiye 11 bin 375 TL ceza Ordu’da, karlı ...
Çambaşı Kış Festivalinde renkli görüntüler 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası’nda festival coşkusu
YEREL HABERLER Çambaşı Kış Festivalinde renkli görüntüler 2 bin ...
TFF 3. Lig: Orduspor 1967 A.Ş.: 1 - Karbel Karaköprü Belediye Spor: 0
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Orduspor 1967 A.Ş.: 1 - Karbel Karaköprü ...
Soluk borusuna kaçan fındık nedeniyle ölen 2,5 yaşındaki Mehmet toprağa verildi
YEREL HABERLER Soluk borusuna kaçan fındık nedeniyle ölen 2,5 ...
Soluk borusuna fındık kaçması sonucu ölen minik Yuşa toprağa verildi Tüp bebek tedavisi sonucu dünyaya gelen 2 yaşındaki Yuşa, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Soluk borusuna fındık kaçması sonucu ölen minik Yuşa ...
Kocası tarafından öldürüldüğü iddia edilen kadının, intihar ettiği ortaya çıktı Gözaltına alınan koca, savcılıkça serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Kocası tarafından öldürüldüğü iddia edilen kadının, ...
Otomobil park halindeki tıra çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil park halindeki tıra çarptı: 2 yaralı
Soluk borusuna fındık kaçan çocuk kurtarılamadı
YEREL HABERLER Soluk borusuna fındık kaçan çocuk kurtarılamadı
Soluk borusuna fındık kaçan 2,5 yaşındaki Mehmet kurtarılamadı
YEREL HABERLER Soluk borusuna fındık kaçan 2,5 yaşındaki Mehmet ...
Soluk borusuna fındık kaçan 2,5 yaşındaki Mehmet kurtarılamadı
YEREL HABERLER Soluk borusuna fındık kaçan 2,5 yaşındaki Mehmet ...
Ordu'da '16'ncı Çambaşı Kış Festivali'
YEREL HABERLER Ordu'da '16'ncı Çambaşı Kış Festivali'
Ordu'da '16'ncı Çambaşı Kış Festivali'
YEREL HABERLER Ordu'da '16'ncı Çambaşı Kış Festivali'
2 bin rakımlı yaylada kış festivali Ordu’nun Kabadüz ilçesinde bulunan Çambaşı Yaylası’nda kış festivali başladı
YEREL HABERLER 2 bin rakımlı yaylada kış festivali Ordu’nun Kabadüz ...
Tilki şehir merkezine indi İtfaiye ekiplerince yakalanan tilki doğaya bırakıldı
YEREL HABERLER Tilki şehir merkezine indi İtfaiye ekiplerince ...
Ordu'da kadın cinayeti: Önce vurdu, sonra yardım istedi
YEREL HABERLER Ordu'da kadın cinayeti: Önce vurdu, sonra yardım ...
Eşi tarafından tabancayla başından vurulan Aysel yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Eşi tarafından tabancayla başından vurulan Aysel ...
Mustafa Sarıgül: “Türkiye’nin petrolü, bölgeye özel ürünleridir”
YEREL HABERLER Mustafa Sarıgül: “Türkiye’nin petrolü, bölgeye özel ...
Altınordu’da ihtiyaç sahiplerine gıda ve yakacak desteği
YEREL HABERLER Altınordu’da ihtiyaç sahiplerine gıda ve yakacak ...
Ünye’de 24 bin 860 öğrenci karne aldı
YEREL HABERLER Ünye’de 24 bin 860 öğrenci karne aldı
Sarıgül: Pırlantadan alınmayan verginin ekmekten alınmasını doğru bulmuyoruz
YEREL HABERLER Sarıgül: Pırlantadan alınmayan verginin ekmekten ...
Fatsa’da, ‘Mesaiden Sahneye’ adlı doğaçlama tiyatro sahne aldı
YEREL HABERLER Fatsa’da, ‘Mesaiden Sahneye’ adlı doğaçlama tiyatro ...
Bulduğu 22 bin lirayı sahibine ulaştıran temizlik işçisi: Görevimi yaptım
YEREL HABERLER Bulduğu 22 bin lirayı sahibine ulaştıran temizlik ...
Bulduğu 22 bin lirayı sahibine ulaştıran temizlik işçisi: Görevimi yaptım
YEREL HABERLER Bulduğu 22 bin lirayı sahibine ulaştıran temizlik ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.