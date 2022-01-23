Ordu'da karlı kaplı yolda drift yapan sürücüye ceza



Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)- ORDU´nun Çatalpınar ilçesinde bir sürücü karlı yolda drift yaptı, kayda alınan görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Tepki çeken görüntülerin ardından tespit edilen sürücüye 11 bin 375 TL para cezası kesildi, otomobil ise trafikten men edildi.

Çatalpınar ilçe girişinde karla kaplanan yolda bir sürücü dirift yaptı. Karlı yolda otomobiliyle kendi etrafında dönen sürücünün o anları ise arkadaşı tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Yolcu koltuğunda oturan henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi ise drift esnasında camdan çıktı. Yürekleri ağızlara getiren görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede tepki çeken görüntülerin ardından Çatalpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekiplerin tespit ettiği sürücü 11 bin 375 TL idari para cezası uygulandı, otomobili ise trafikten men edildi.

VALİDEN AÇIKLAMA

Ordu Valisi Tuncay Sonel de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sürücüye ceza yazıldığını duyurdu. Sonel paylaşımında, "Drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan araç görüntüsüyle ilgili jandarmamızca araç trafikten men edilmiş, şahsa drift yapmaktan 9 bin 125 lira, abartı egzoz takılı olduğundan bin 823 lira, aracın yayları kesik olduğundan 42 lira olmak üzere toplamda 11 bin 375 lira para cezası uygulanmıştır" ifadelerine yer verdi. DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Çatalpınar Mustafa KIRLAK

2022-01-23 20:51:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.