Kalp pili ötüyorsa dikkat Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Cemal Sağ: “Kalp ritminin çok düşük olduğu zamanlarda kalp pili uyarı gönderir. Böyle zamanlarda ötme sesi alınabilir. Bazen de ritim bozukluğu oluşur ve cihaz elektrik şoku vererek ritmi düzeltebilir” “Kalp pilleri doktorunuzun belirleyeceği belirli aralıklarla veya şoklama olduğu zamanlarda ölçüm yapılarak kontrol edilmelidir”

Kalp yetersizliği ve kalp ritim bozukluklarının tedavisinde kullanılan kalp pillerinin hastanın yaşam kalitesinin artmasına önemli bir katkı sağladığını belirten Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Cemal Sağ, “Kalp ritminin çok düşük olduğu zamanlarda kalp pili uyarı gönderir. Böyle zamanlarda ötme sesi alınabilir. Bazen de ritim bozukluğu oluşur ve cihaz elektrik şoku vererek ritmi düzeltebilir” dedi.

Göğüste ağrı, çabuk yorulma ve halsizlik gibi şikâyetlerin kalp yetmezliğinin ilk belirtileri arasında yer aldığını belirten Medical Park Ordu Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Cemal Sağ, kalp pili uygulamaları hakkında uyarılarda bulundu.



Kalp yetmezliğini tedavi ediyor

Kalp pili takıldıktan sonra belli aralıklarla hastanın uzman hekimler tarafından kontrol edilmesi gerektiğinin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Sağ, kalp pilleri ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Kalp ritminin yavaşladığı ve/veya kalp içi iletiminin bozulduğu anlarda, bu nedenle meydana gelen bayılma gibi durumlarda kalp pili gerekebilmektedir. Ayrıca kalbin büyüdüğü ve yetmezliğe girdiği durumlarda karıncıklarda oluşabilen ritim bozukluğunun tedavisinde şoklayıcı kalp pilleri gerekli olmaktadır. Kalp pilleri ilk olarak kalp ritmini algılama ve uyarmak üzere çıkmışken, günümüzde bazı kalp pilleri ölümcül ritim bozukluklarını düzeltmede ve bir kısmı da kalp yetmezliği tedavisinde kullanılmaktadır.”



Ritm bozukluğunda devreye girer

Kalp pillerinin zaman zaman bir bilgisayar gibi kendisini kontrol ettiğini ve bu zamanlarda ötme sesi duyulduğunu, bu nedenle de hastaların telaşa kapıldığını söyleyen Prof. Dr. Sağ, “Kalp pili; kalbin kendi ritmi olmadığında, ritim düzensizleştiğinde veya çok yavaşladığında kalbin hızını ayarlar. Aynı zamanda kalbin doğal elektrik aktivitesini algılar. Bu algılama sayesinde pil, kalp ritminin çok düşük olduğunu anladığında uyarı gönderir. Bu zamanlarda ötme sesi alınabilir. Bazen de ritim bozukluğu oluşur ve elektrik şoku vererek ritmi düzeltebilir. Hasta bu esnada elektrik çarpması gibi bir his duyabilir. Kalp normal hızında çalışırsa pil devreye girmez ve sadece kalbi izler” diye konuştu.



Kalp pili kontrolü önemli

Kontrollerde kalp ritminin durumu, pilin ve kablosunun normal çalışıp çalışmadığı, ayarlarda değişiklik gerekip gerekmediği, bataryanın ömrü gibi birçok teknik özelliğin belirli aralıklarla kontrol edilmesi gerektiği hakkında bilgiler veren Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Sağ, şunları söyledi:

“Kalp pilleri doktorunuzun belirleyeceği belirli aralıklarla ve/veya şoklama olduğu zamanlarda ölçüm yapılarak kontrol edilmelidir. Her pilin kullanıma bağlı olarak bir ömrü bulunmaktadır. Bunun belirlenmesi de hastanın hayatı için kritik olabileceğinden kontrollerin düzenli olarak yapılması önemlidir.”

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