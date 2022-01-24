1.5 metre karda kış yürüyüşü

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Ordu’da dağcılar, 1.5 metre kar altında 5 km kış yürüyüşü gerçekleştirdi.

Ordu Dağcılık Spor Kulübü, 2022 yılı sezonu ilk etkinliğini Kabadüz ilçesinde gerçekleştirdi. Zaman zaman şiddetli rüzgarın etkili olduğu kış yürüyüşüne lisanslı 20 sporcu katıldı. Kar kalınlığının 1 metreye, rüzgar biriktirmesi sonucu bazı noktalarda ise 1,5 metreye ulaştığı görüldü. Emine Pınarı Çeşmesi ile Tosunalan Obası arasında yapılan kış yürüyüşü 5 km sürdü. Ordu Dağcılık Spor Kulübü her ay düzenlediği doğa yürüyüşleri ve kamplara 2022 yılı boyunca devam edecek.

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