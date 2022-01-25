Ordu’da silahlı saldırı: 1 yaralı

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Ordu’nun Ünye ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan iş adamı yaralandı.

Olay, Gölevi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede fındık tüccarlığı yapan Nahit Y. evinin önünde kimliği henüz tespit edilemeyen kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Nahit Y. ihbar üzerine olay yerine intikal eden 112 Acil Servis ekipleri tarafından, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye götürüldü.

Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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