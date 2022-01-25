YEDAŞ ekipleri, karla kaplı yolda acil hasta için seferber oldu

Ordu’nun Ünye ilçesinde, yoğun kar nedeniyle ambulansın ulaşamadığı acil hasta, YEDAŞ ekipleri tarafından taşınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ünye ilçesine bağlı Denizbükü Merkez Mahallesi’nde yaşayan engelli kadın Ümmühan Kaya (81) nefes darlığı şikayetiyle rahatsızlandı. Ailesinin 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine ambulans yönlendirildi. Karla kaplı yolda ilerlemekte güçlük çeken ambulans, bir süre sonra hastanın bulunduğu noktaya ulaşamadı. Bunun üzerine bölgede bulunan YEDAŞ ekipleri, araziye uygun 4 çekerli araçları ile yaşlı kadının evine ulaştı. Ekipler tarafından evinden alınarak, YEDAŞ aracına bindirilen kadın, sonrasında ise 112 görevlilerinin beklediği alana kadar getirildi. Araçtan indirilerek ambulansa konulan Ümmühan Kaya, Ünye Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Ümmühan Kaya’nın oğlu Şakir Kaya, YEDAŞ ekiplerinin kendilerine hızlı bir şekilde yardımcı olduklarını belirterek, “Ambulans karla kaplı yolda eve ulaşamadı. Allah razı olsun YEDAŞ ekipleri bize yardımcı oldu. Annemin çeşitli rahatsızlıkları var, yüzde 75 engelli raporu da var” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.