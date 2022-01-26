Ordu'da 40 bin TL'lik kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirildi

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Ordu’da, polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, piyasa değeri 40 bin TL olan kaçak cep telefonu aksesuarları ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçak cep telefonu ve aksesuarlarına yönelik yaptıkları çalışmalar neticesinde, Kumru ilçesinde 5 farklı iş yerinde arama çalışmaları yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucu, piyasa değeri yaklaşık 40 bin TL olan 12 adet akıllı telefon ekranı, 76 adet kaçak emtia ürünü ele geçirildi.

Konuyla ilgili yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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