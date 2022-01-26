Vali Tuncay Sonel, karlı yolda sokak hayvanlarını besledi

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Akkuş ziyaretinde karlı yol üzerinde karşılaştığı sokak hayvanlarını besledi.

Vali Tuncay Sonel, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Akkuş ilçesinde ilk olarak Kaymakam Hüseyin Şamil Sözen'i ziyaret etti. İlçenin genel durumu, sorunları ve ihtiyaçları hakkında Kaymakam Sözen'den bilgi alan Sonel, Akkuş Hükümet Konağı içerisindeki birimleri de dolaştı. Vali Sonel, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci ile de görüşerek, belediyenin hizmetleri, çalışmaları, projeleri ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Akkuş Devlet Hastanesi’nde, Başhekim Dr. Ekrem Dutoğlu ile de bir araya gelen Vali Sonel, ardından hastanede tedavi gören hastaları ve yakınlarını ziyaret ederek, ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti.

Sonrasında Vali Sonel, AkkuşÜnye yolu güzergahında kar üzerinde bulunan sokak hayvanlarını severek, onları mamayla besledi. Vali Tuncay Sonel, "Karlı ve soğuk havalarda can dostlarımıza sahip çıkalım” ifadelerine yer verdi.

Karayolları bakımevinde kar temizleme çalışmalarında görevli ekibe tatlı ikramında bulunan Vali Sonel, karla mücadelede gösterdikleri gayretli çalışmaları dolayısıyla başta Ordu Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Karayolları ve 19 ilçe belediyesine teşekkür etti.

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