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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Tören: “İhtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğiz”

İHA

Başkan Tören: “İhtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğiz”

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yapılan gıda ve yakacak yardımları sürüyor. Belediye Başkanı Aşkın Tören, “İhtiyaç sahibi her vatandaşımıza ulaşabilmek için ekiplerimiz kapılarını çalıyor” dedi.
Altınordu Belediyesi, tüm yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgası ve kar yağışları ile birlikte sürdürdüğü sosyal desteklerini yoğunlaştırdı. Belediye Başkanı Aşkın Tören’in talimatları ile hem şehir merkezinde hem de kırsalda ekipler, tüm ihtiyaç sahibi ailelerin kapılarını çalıyor. Ekipler, araştırmalar sonucu tespiti yapılan ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra vatandaşlardan gelen tüm talepleri de değerlendiriyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri odun ve kömürden oluşan yakacak paketlerinin yanında gıda desteğini de hem merkezde hem kırsaldaki vatandaşlara ulaştırıyor.
Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, bir taraftan altyapı ve fiziki yatırımlarla çalışmaların sürdüğünü, bir taraftan da sosyal belediyeciliğin gereği olarak toplumun bütün kesimlerinin yanında olmaya gayret ettiklerini söyledi. Başkan Tören, ihtiyaç sahibi her aileye ulaşmak için ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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