Ordu'da kar kalınlığı 2 metreye ulaştı Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci: “İlçe merkezimizde ve mahallelerimizde kar kalınlığı 1,80 metreyi buldu” “Küçük iş makinelerinin yetersiz kaldığı bir gündeyiz”

Ordu’nun Akkuş ilçesinde kar kalınlığı bazı noktalarda 2 metreye ulaştı.

Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, “İlçe merkezimizde ve mahallelerimizde 1,80 metreyi bulan kar kalınlığı karşılığında tüm mahalle yollarımız kapanmıştı. Ordu Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte ortaklaşa yapılan karla mücadelede, şuanda arazide 35 makine çalışmakta olup, vatandaşlarımızı mağdur bırakmamak için çalışmalar sürekli devam ediyor” dedi.

Ordu’nun en yüksek ilçelerinden birisi olan Akkuş’ta kar kalınlığı yer yer 2 metreyi aştı. Özellikle yayla bölgesinde kar kalınlığı 2 metrenin üzerinde olarak ölçülürken, Belediye Başkanı İsa Demirci, şiddetli kar yağışı sonrası 44 mahallenin tüm yollarında ulaşımın kapandığını ancak yapılan çalışmalar ile yolların ulaşıma açıldığını söyledi.



“İlçe merkezimizde ve mahallelerimizde kar kalınlığı 1,80 metreyi buldu”

Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, “İlçe merkezimizde ve mahallelerimizde 1,80 metreyi bulan kar kalınlığı karşılığında tüm mahalle yollarımız kapanmıştı. Ordu Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte ortaklaşa yapılan karla mücadelede, şuanda arazide 35 makine çalışmakta olup, vatandaşlarımızı mağdur bırakmamak için çalışmalar sürekli devam ediyor. 44 mahallenin tamamının yolları kapanmıştı, ancak gurup yıllarını açma çalışmalarımız devam ediyor” dedi.



“Küçük iş makineleri yetersiz kaldığı bir gündeyiz”

“Şuan küçük iş makinelerinin devre dışı kaldığı bir gündeyiz” diyen Başkan İsa Demirci, “Bu durumu Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e ilettik ve kendisi sahil kesimindeki ilçelerden büyük iş makineleri takviyesi yaparak, karla mücadeleyi şuanda sürdürüyoruz. Yaylalarda 2 metreyi bulan kar yağışı devam ediyor” şeklinde konuştu.

Başkan İsa Demirci, çalışmalar kapsamında Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin büyük destek verdiğini belirterek, vatandaşların da çok zorunlu olmadıkça ihbarlarda bulunmaması gerektiği konusunda çağrıda bulundu, çalışmaların öncelik sırasına göre devam ettiğini belirtti.

Vatandaşlar ise kar kalınlığının 1,80 metre civarında olduğunu ifade ederek, çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü söylediler.

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