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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye´nin denize en yakın kayak merkezi, kristal kar ile dikkat çekiyor 

DHA

Türkiye´nin denize en yakın kayak merkezi, kristal kar ile dikkat çekiyor 


Mustafa KIRLAK/KABADÜZ (Ordu), (DHA) TÜRKİYE´nin denize en yakın kayak tesisi olmasıyla ön plana çıkan Çambaşı Kayak Merkezi, okulların tatil olmasıyla kayakseverlerin ilgi odağı haline geldi. Dünyada ender olarak rastlanılan kristal karla beyaz örtüye bürünen tesiste, yılın 12 ayı çeşitli aktiviteler tatilcilerin hizmetine sunuluyor. MAGIC Grup Yönetim Kurulu Üyesi Murathan Hacıbekiroğlu, "Burada çok özel bir kara sahibiz. Sarıkamış´ta bahsedilen bu kristal karı biz de alabiliyoruz. Bunun için bizim pistlerimizde kar kalitemiz oldukça güzeldir" dedi. Ordu´nun Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası´nda 630 dönüm alan üzerine inşa edilen Çambaşı Doğa Tesisleri, uçsuz bucaksız ormanları ve temiz havasıyla her mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor. Yeşilin her tonunu barındıran eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini cezbederken, yurt içi ve yurt dışından gelen misafirler, şehir gürültüsünden uzak, deniz turizmine alternatif hem kış sporu yapmanın hem de doğada vakit geçirmenin tadını çıkarıyor. Denize en yakın kayak merkezi olmasıyla dikkat çeken tesis, kaymaya en uygun kar cinsi olan kristal toz kar ile snowboard ve off pist denilen pist dışı kayak için de uygun olan nadir alanlardan biri olarak ön plana çıkıyor. `BURASI 12 AY ÇALIŞAN, 12 AY YAŞAYAN BİR TESİSTİR´ İki yıldır tesisin işletmeciliğini yürüten MAGIC Grup´un Yönetim Kurulu Üyesi Murathan Hacıbekiroğlu, tesisin bugünü ve yarınıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tesiste 12 ay boyunca tatil yapılabileceğini belirten Hacıbekiroğlu, tesisin aldığı kar yağışıyla da özel bir konumda olduğunu söyledi. Pistteki kar kalitesinin oldukça iyi olduğunu ifade eden Hacıbekiroğlu, "Çambaşı Kayak Merkezi, sadece kayak merkezi değildir. Burası 12 ay çalışan, 12 ay yaşayan bir tesistir. Burada çok özel bir kara sahibiz. Sarıkamış´ta bahsedilen bu kristal karı biz de alabiliyoruz. Bunun için bizim burada kayak pistlerimiz, snowboard ve off pistlerimizde kar kalitemiz oldukça güzeldir. Onların haricinde burada birçok ekstrem aktivitemiz vardır. Şu anda Türkiye´de tek bizim yaptığımız snowtube bulunmaktadır. Turistlerimiz burada kış aylarında kayak döneminde geldiklerinde 11 farklı pistimizde toplamda 17 bin 565 metre uzunluğundaki pistlerimizden yararlanabilirler. En uzun pistimiz 2 bin 500 metredir. Bunun haricinde kızak pistini, kar motorunu, ziplinemizi kullanabilir, dağ yürüyüşleri yapabilirler. Yaz ayları için de ATV ve bisiklet turlarımız, kamping alanlarımız, orman yürüyüşlerimiz olmaktadır" diye konuştu. `TÜRKİYE´DE PİSTİN İÇERİSİNDE KONAKLANABİLECEK TEK YER´ Pistin içerisinde yer alan bungalov evlerle bir ilkin gerçekleştiğini ifade eden Hacıbekiroğlu, "Konaklamalarımız bungalov ve otellerimiz olarak ikiye ayrılıyor. Burası Türkiye´de pistin içerisinde konaklanabilecek tek yerdir. Bungalov evlerimiz pistin içindedir ve çok rahatlıkla ayağınıza kayağınızı, boardınızı takıp kayak yapmaya başlayıp, akşam dönüşte de telesiyejden direk kayarak evinize dönebilirsiniz. Bu da misafirlerimize çok özel tatil deneyimi sağlıyor. O yüzden burası kayak merkezinin çok üstünde bir yerdir. Tam pansiyon olarak misafirlerimize konaklama imkanı sunuyoruz. Bunların içerisinde sabah ve akşam yemeği dahil oluyor. Ayrıca ek paketlerimizi de bunların içerisinde sunuyoruz. Kayak odası, kızak ve telesiyejdeki indirimlerimizle birlikte dolu bir paket sunuyoruz. Çoğu kayak tesisine göre en ucuzları arasındayız. Fiyatlarımızda hiçbir zaman ciddi bir artış yapmıyoruz. Her yerde fiyatların artmasına rağmen bizler bir artışa gitmedik. Burada insanlar çok farklı deneyimler yaşıyorlar. Bu tesise girdiğiniz andan itibaren artık arabayla veya tekerlekli başka bir araçla ilişkiniz kesiliyor. Bütün transferler, ulaşımlar kar motorları gibi aletlerle yapılıyor" şeklinde konuştu. `HER KÜÇÜK ÇOCUĞUN KAYAK SPORUYLA TANIŞMASINI İSTERİZ´ Okul tatili ve özel günler için planlamalar yaptıklarını da kaydeden Hacıbekiroğlu, "Sömestr tatilinde çocuklarımız ve sevgililer gününde ebeveynlerin keyifli vakit geçirebilmeleri için ortak bazı planlamalar yaptık. Öncelikle oyun odalarımız çok geniştir. Çocuklarımız oyun odalarımızdan faydalanabilirler. Buradaki her küçük çocuğun kayak sporuyla tanışmasını isteriz. Özel baby liftlerimizde hocalarla birlikte eğitim alabilirler. Kızak ve zipline çocuklarımız için vazgeçilmezdir. Ebeveynler de kayaklarını yapabilir, restoranlarımızda keyifli vakit geçirebilirler. Kar motoru turlarını yapabilirler. Ailelerin, burada keyifli günler geçirmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" ifadelerinde bulundu. PİST UZUNLUĞUMUZU 30 KİLOMETREYE ÇIKARTMAK İSTİYORUZ Hacıbekiroğlu açıklamasının devamında, "Biz değişik konaklama tipleri ve yerleriyle çıkış yaptık. Önümüzdeki yıllardaki hedefimiz şu an mevcutta bulunan bungalovlarımızın üstüne 18 tane daha bungalov ekleyeceğiz. 2 bin 800 rakımdaki zirve tesisimize iglo evler ve meydan alanımıza varil evler yapmak istiyoruz. Bizim bundan sonraki noktamız her zaman değişik konaklama tarzı olacak. İnsanlar buraya geldiğinde kar tatilinin ötesinde bir tatil sunmak istiyoruz. Otelimiz yenilenecek. Daha fazla bir yatak kapasitesine çıkacak. Biz burada tek seferde 500 ile 750 arasında insan ağırlamak istiyoruz. Bunların yanı sıra yanımızda bulunan bir dağ ile birleşip pist uzunluğumuzu 30 kilometreye çıkartmak istiyoruz ve tek kayış pistimizin uzunluğu 4 kilometre yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki yıllarda sıra dışı bir kayak merkezi olarak adımızı duyurmayı planlıyoruz" diye konuştu. `HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM´ MAGIC Grup Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Alkan Bayraktar da yurt dışında yaşaması nedeniyle vatanına yatırım yapmak hayali kurduğunu belirterek, "Amerika´da yaşadığım sürede Türkiye´ye yatırım yapmayı hep istiyordum. Bu hayalimi Çambaşı Kayak Merkezi ile gerçekleştirdik. Çambaşı Kayak Merkezi´nin kış turizmi için ilgi göreceğini öngörerek yatırım yaptım. Kayak merkezi ile bölgenin kış turizmine katkı sağlıyoruz. Bölgeye gelen turistler ile ekonomiye katkı sağlarken, bölgeye de istihdam sağlamış oluyoruz. Kış aylarında yüzde 100 doluluk oranına sahip tesisimizi Covid-19 önlemleri gereği 2021 yılında yüzde 50, 2022 yılında ise yüzde 70 doluluk oranıyla çalıştırmaktayız" dedi. `HERKESE TAVSİYE EDERİM´ Kayak sporu için tesise gelen vatandaşlardan Ümit Cörüt, ilk kez kayak yaptığını belirterek, "Çocukların sömestr tatili vardı. Onu fırsat bilip buraya geldik. Birkaç gündür buradayız. İlk defa kayıyorum ama muazzam. Herkese tavsiye ederim. Ordu ve Ordu´nun dışında kim varsa buraya gelsin bence, çok güzel bir tesis" ifadelerini kullandı. `BURANIN GELİP GÖRÜLMESİ LAZIM´ Bir diğer vatandaş Nurten Oskay ise "Buraya daha önce de geldim. Ordu için büyük bir kazanım. Doğası güzel, pistlerimiz de gayet sağlıklı ve güzel. Deniz seviyesinde en yakın kayak merkezi. Buranın gelip görülmesi lazım" ifade etti. DHA-Genel Türkiye-Ordu / Merkez
2022-01-28 11:34:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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