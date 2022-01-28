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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altınordu’da çocuklar için ‘Sinema Günleri’ başlıyor

İHA

Altınordu’da çocuklar için ‘Sinema Günleri’ başlıyor

Ordu’nun Altınordu Belediyesi, yarıyıl tatiline giren öğrencileri karne hediyesi olarak sinema ile buluşturuyor.
Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek sinema gösterimleriyle yüzlerce çocuğa sömestr coşkusu yaşatılacak. Etkinlikle ilçe genelinde çocukların sinema kültürü kazanmaları için eğitici ve öğretici filmleri izleyebilmeleri amaçlanıyor. 29 Ocak 6 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlik hafta içi saat 18:30’da 1 seans, hafta sonu ise saat 13.30 ve 18.00 olmak üzere günde 2 seans olarak düzenlenecek. Durugöl Mahallesi’nde bulunan Altınordu Belediyesi Trafik Eğitim Pisti Sinema Salonu’nda yapılacak gösterimde çocuklara patlamış mısır ve elma suyu ikram edilecek.
Kültürel ve sosyal faaliyetlere önem verdiklerini, öğrencilerin yarıyıl boyunca yaşadıkları ders stresini atarak moral depolamalarını hedeflediklerini ifade eden Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, ‘‘Pandemi sürecine rağmen alınan tedbirlerle birlikte okullarının ilk döneminde çok çalışan, başarılı olan ve emek sarf eden öğrencilerimize bizlerde güzel bir hediye vermek istedik. Çocuklarımızın, sosyal, kültürel, sportif, ekonomik ve birçok alanda gelişim göstermesi, kendisini yenilemesi ve daha sosyal bir yapıya kavuşması amacıyla inşallah uzun yıllar boyunca bu tarz projelerimiz hayat bulmaya devam edecek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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