Meteorolojiden Ordu için ‘çığ’ uyarısı

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Meteoroloji Samsun 10. Bölge Müdürlüğü, yüksek kesimlerdeki yoğun kar yapışı sonrası çığ oluşabileceğine dair uyarıda bulundu.

Yapılan uyarıda, son ölçüm ve değerlendirmelere göre, Ordu’nun iç ve yüksek kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski olduğu ifade edildi. Uyarıda, “Çığ riski nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (çığ tehlikesi, ulaşımda aksamalar) karşı gerekli tedbirler alınarak hazırlıklı olunması, can ve mal kaybının önlenmesi için halkımızın uyarılması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

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