Çatıdan yere uzanan buz sarkıtları 5 metre boyundaki buz sarkıtları

Ordu'nun yüksek kesimlerinde 5 metre uzunluğunda buz sarkıtları oluştu.

Kabadüz ilçesinin Çambaşı Yaylası'nda gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 1520 dereceye kadar düşmesiyle çatıdan yere uzanan buz sarkıtları meydana geldi. Vatandaşlar tehlike oluşturacağını düşündüğü buz sarkıtlarını kırıyor.

Yayla sakinlerinden 72 yaşındaki Mehmet Özdemir, "Hava çok soğuk. Özellikle gece saatlerinde insanın kanını donduran bir soğuk hava var. Bu nedenle dev gibi çatıdan yere uzanan buzlar oluştu. Buzları tehlikeli gördüğüm için kırıyorum" dedi.

Öte yandan 2 bin rakımlı yaylada 150 santimetre kalınlığında kar var.

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