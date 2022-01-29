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'Hayvan gübresi'ne talep arttı, fiyatı ikiye katlandı Kimyasal gübre fiyatlarının aşırı artması, üreticiyi hayvan gübresine yöneltti Geçen yıl çuvalı 4,5 liradan satılan hayvan gübresi, artan talep sonrası 7 liraya çıktı Ziraat Mühendisi Haluk Şensoy: “Hayvan gübrelerinin de kesinlikle uygulanması lazım” Hayvan gübresi üreticisi Erol Erduman: “Taleplere yetişemiyoruz”

İHA

Kimyasal gübre fiyatlarındaki artış, 'hayvan gübresi'ne olan ilgiyi artırdı. Geçen yıla göre fiyatı neredeyse 2 kat artan hayvan gübresinin 50 kilogramlık çuvalı 7 TL'den satılırken, uzmanlar ise bu gübrelerin tarım ürünleri için faydalı olduğunu ancak kimyasal gübrelerin farklı amaçla kullanıldığını söyledi.

'Hayvan gübresi'ne talep arttı, fiyatı ikiye katlandı Kimyasal gübre fiyatlarının aşırı artması, üreticiyi hayvan gübresine yöneltti Geçen yıl çuvalı 4,5 liradan satılan hayvan gübresi, artan talep sonrası 7 liraya çıktı Ziraat Mühendisi Haluk Şensoy: “Hayvan gübrelerinin de kesinlikle uygulanması lazım” Hayvan gübresi üreticisi Erol Erduman: “Taleplere yetişemiyoruz”

Kimyasal gübre fiyatlarındaki artış, 'hayvan gübresi'ne olan ilgiyi artırdı. Geçen yıla göre fiyatı neredeyse 2 kat artan hayvan gübresinin 50 kilogramlık çuvalı 7 TL’den satılırken, uzmanlar ise bu gübrelerin tarım ürünleri için faydalı olduğunu ancak kimyasal gübrelerin farklı amaçla kullanıldığını söyledi.
Son günlerde kimyasal gübre fiyatlarındaki artış, Ordu’da üreticileri alternatif yollara yöneltti. Kırsal kesimlerde, hayvancılık ile uğraşan üreticiler, kendi bahçelerine yıllardır hayvan gübresi uygulaması yaparken, yükselen fiyatlar diğer üreticileri de doğal gübreye yöneltti. Fındık başta olmak üzere birçok tarım ürününde kullanılan ve geçen yıl yaklaşık 50 kilogramlık çuvalı 4,5 liradan satılan hayvan gübreleri, artan talep sonrası 7 liradan alıcı buluyor. Üreticiler, hayvancılık ile uğraşan kişilerden satın aldıkları hayvan gübrelerini, fındık bahçelerine uyguluyor. Kış aylarında fındık bahçelerinde toprağı sıcak tuttuğu bilinen hayvan gübreleri, yaz aylarında ise toprağı ferah tuttuğu için tercih ediliyor.

“Hayvan gübresinin kesinlikle uygulanması lazım ancak kimyasal gübrenin kullanım amacı farklı”
Ordu’da Ziraat Mühendisi Haluk Şensoy, özellikle bu yıl kimyasal gübrelerdeki fiyatlarda ciddi oranda bir artış olduğunu, bu nedenle üreticilerin maliyeti ucuz olduğu için ‘organik gübre’ denilen hayvanlardan elde edilen gübreleri bahçelerinde uyguladıklarını söyledi. Şensoy, “Organik gübrenin kesinlikle uygulanması lazım. Organik yapı tarımın vazgeçilmezidir, gereklidir. Hem toprak kalitesini yükseltir hem de toprak içerisindeki mikroorganizmanlar korur. Ama şu konuyu da belirtmemiz lazım, organik gübre ayrı bir konu kesinlikle olması şart, bitki besleme ayrı bir konu. Çok zamlanan gübrelerin de bir şekilde uygulanması gerekiyor çünkü ikisinin yeri farklı. Organik gübrelerin kullanımı için toprak analizi ön plana çıkıyor. Çiftlik gübresi dediğimiz gübrelerin fındıkta ocak başı olarak 2030 kilogram arasında verilebilir. Fabrikasyon olanlar da daha az verilmelidir. Bunlar toprak analizleri ile beraber, teknik kişilerin belirleyeceği rakamlardır ” dedi.

“Bahçeyi kışın sıcak, yazın ferah tutuyor”
Ordu’nun Altınordu ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi’nde 20 yıldır hayvancılık işiyle uğraşan ve hayvan gübresi satışı da yapan Erol Erduman, “Kendi bahçemde de kullanıyorum. 2 yıl önce kullandığım hayvan gübresi şu anda yaz aylarında serin, kış aylarında ise bahçeyi sıcak tutuyor. Ben kendim de kullandığım için hayvan gübresinden memnunum” diye konuştu.

“Taleplere yetişemiyoruz”
“Hayvan gübresine talep vardı, özellikle bu sene daha fazla var” diyen Erduman, fiyatlarda da artış olduğunu ifade ederek, “Gübre fiyatlarındaki artış sonrası taleplere yetişemiyoruz, zaten doğal gübre olduğu için insanlar biliyor. Ben kendim çuvallara dolduruyorum, insanlar çuvalını getiriyor, bu şekilde 7 TL’ye veriyorum. Geçtiğimiz yıl ise fiyatlar 44,5 lira civarındaydı. Diğer gübre fiyatları yüksek olduğu için vatandaş hayvan gübresine yöneldi. Bence verimi daha iyi, zaten taleplere de kimi zaman yetişemiyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Fiyatlardaki artış nedeniyle hayvan gübresi tercih ediyorum”
Necat Erduman isimli fındık üreticisi de “Dışarıdan hayvan gübresi alıp, fındık ocaklarının dip kısımlarına koyuyorum. Hem organik oluyor hem de ucuz oluyor. Hayvan gübresi ile fındığın kabukları daha ince oluyor hem de ocakları kışın sıcak, yazın ise serin tutuyor. Ben yaklaşık 3 yıldır kullanıyorum, gübre fiyatları çok yükseldiği için kullanıyorum ve memnunum. Bana göre hayvan gübresi daha iyi. Bunu da halkımızın bilmesi lazım. Zaten köylülerimiz faydasını bilir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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