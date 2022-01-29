Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu-Giresun Havalimanı’na iniş yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da çeşitli programlara katılmak üzere OrduGiresun Havalimanı'na iniş yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'un Dereli ilçesi ve çevrelerinde 23 Ağustos tarihinde meydana gelen sel felaketi sonrası bölgede yapılan çalışmaları incelemek ve toplu açılış yapmak üzere, Giresun’da katılacağı programlar için, Cumhurbaşkanlığı'na ait uçakla OrduGiresun Havalimanı'na iniş yaptı. Çok sayıda askeri ve emniyet mensubu havalimanı çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, Sahil Güvenlik gemisi denizden, helikopterler ise havadan güvenlik çemberi oluşturdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'da çeşitli incelemelerde bulunmak ve vatandaşlara hitap etmek üzere helikopter ile havalimanından ayrılarak Giresun'un Dereli ilçesine hareket etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.