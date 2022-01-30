Karadeniz yaylalarından kar manzaraları

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde etkili olan kar, ladin ormanlarının güzelliğine güzellik kattı.
İlçenin Yokuşbaşı mevkisinde bulunan Eminem Pınarı Mesire Alanı'nda yoğun kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
150 santimetreyi aşan kar kalınlığının ortaya çıkardığı güzelliği görmek isteyenler bölgeye geliyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.